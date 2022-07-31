سارية السواس حاربوني كثيرا فِيْ عملي.. وجورج وسوف قدوتي فنيا

أكدت الفنانة السورية سارية السواس قدرتها على التوفِيْق بين حياتها المهنية والعائلية، قائلة إن “الأسرة شيء أساسي ومهم فِيْ حياة أي شخص، وليس الفنانة فقط”، لذلك تسعى دائمًا لتحقيق هذا التوازن فِيْ حياته. .

وعبرت السواس، خلال لقاء مع فوشية، عَنّْ سعادتها بالعودة إلَّى سوريا مرة أخرى، أثناء قيامها بإحياء حفل فِيْ قصر النرجس فِيْ المنطقة القديمة بدمشق، وذلك لخصوصية هذه المنطقة بالنسبة لها.

وأوضحت أنها استطاعت أن تنجح رغم تعرضها للهجوم من قبل البعض خلال مسيرتها الفنية، لكن بإصرارها وجهدها حققت ما أرادته وكانت راضية عما حققته، وتمنت أن تستمر فِيْ تقديم كل ما يرضي الجمهُور. .

وأكدت أن عرابها فِيْ الغناء هُو الفنان جورج وسوف رغم اختلاف ألوانها الغنائية إلا أنها نشأت مع أغانيه.

من جهة أخرى، أوضحت سارية أن فكرة الغناء مع أحد الفنانين “المناسبين” ليست حاضرة بالنسبة لها، رغم أنها سبق لها أن مرت بهذه التجربة مع فنانة عراقية وحققت صدى جيداً.

وحول علاقتها بالموضة، أكدت السواس أنها أساسية فِيْ حياة الفنانة وعليها أن تقدم نفسها بأفضل بدلة وأن تحظى بإعجاب الناس وتهتم بشكل كبير بمظهرها.

قال إنه ليس لديه صديق مقرب من مجتمع الفن، على الرغم من علاقته الجيدة بزملائه، لكن آخر الأشخاص الذين اتصل بهم مؤخرًا هم رويدة عطية وسلاف فواخرجي وسلافة معمار وشكران مرتجى.