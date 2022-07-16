سافر الان ببطاقة الهُوية .. عاجل البحرين تقرر السماح لكافة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بدخول الى أراضيها

فِيْ قرار مفاجئ، أعلنت مملكة البحرين عن قرار مهم لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالسماح لهم بالدخول إلى أراضيهم فقط بوثائق الهُوية الوطنية، خاصة دول قطر والسَعُودِيْة وباقي البحرين. الدول المجاورة، دون تقييد أي قرار أو إجراء يتعلق بالرحَلْة مقدمًا.

البحرين تقرر السماح بدخول أراضيها لمواطني دول الخليج العربي

قالت وكالة أنباء البحرين إن وزارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة فِيْ مملكة البحرين اتخذت قرارا مهما للسماح لمواطني دول الخليج بدخول أراضيهم باستخدام بطاقات الهُوية الوطنية الخاصة بهم، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة عند تريد المجيء إلى البحرين، التي لقيت استحسانًا كبيرًا فِيْ العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

تنقل المواطنين من مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون

جدير بالذكر أن وزارة شؤون الجنسية والإقامة بمملكة البحرين أعلنت أن القرار يشمل أيضًا نقل مواطنيها إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فِيْ ضوء القرارات الأخيرة للوزارة والخليجية. مجلس التعاون لإزالة الأذى عن المواطنين وتسهِيْل التنقل بين دول المجلس، وكان فِيْ طليعة الدول التي من المتوقع أن تقبل المملكة العربية السَعُودِيْة هذا القرار، بعد فترة توقف عن استخدام بطاقة الهُوية الوطنية للدخول من وإلى المملكة العربية السَعُودِيْة وقت تفشي فِيْروس كورنا الجديد مثل كوفِيْد 19.

دول مجلس التعاون الخليجي

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن موقعها الجغرافِيْ إلى تسهِيْل عملية السفر والتنقل بينها وتجنب التعقيدات المتعلقة بالسفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن هناك العديد من الروابط القبلية والدينية واللغوية والجغرافِيْة. التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها البعض، مما يجعل قرار البحرين خطوة على طريق كونها دول الخليج لمواطنيها، كَمْا هُو الحال مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بالتنقل بينها دون تأشيرة دخول. يكفِيْ أنك مواطن من دولة عضو فِيْ الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية تشهد دول الخليج تطوراً واسع النطاق فِيْ مختلف المجالات وخاصة فِيْ مجال السفر والمعاملات الحكومية وخاصة فِيْ المملكة. المملكة العربية السَعُودِيْة ورؤية المملكة 2030.