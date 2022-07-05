ساكسو بنك التضخم يشبه قطارا سريعا خارجا عَنّْ السيطرة وهذا الحل الوحيد

أصدر ساكسو بنك اليوم توقعاته ربع السنوية لأداء الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من عام 2022.

تضمنت توقعات البنك، المتخصص فِيْ التداول والاستثمار فِيْ أصول متعددة عبر الإنترنت، أفكارًا تداولية تغطي الأسْهُمْ والفوركس والعملات والسلع والسندات بالإضافة إلَّى مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على محافظ العملاء.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال ستين جاكوبسن، كبير مسؤولي الاستثمار فِيْ ساكسو بنك “أصبح التضخم الآن بمثابة قطار سريع خارج عَنّْ السيطرة يجب على البنوك المركزية مواكبة ذلك، لدرجة أن محركات التضخم تحد من نفسها ويؤدي إلَّى ركود حاد.

تستمر البنوك المركزية فِيْ الترويج لإمكانية خفض التضخم بنسبة 2٪ فِيْ غضون 18 شهرًا، لكن المفارقة هِيْ أنها لا تدرك إمكانية وصول التضخم إلَّى 8٪ فِيْ أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف جاكوبسن “يكَمْن الخطر فِيْ أن توقعات التضخم سترتفع بسرعة، مما يؤدي إلَّى تأثيرات إضافِيْة، مما يتسبب فِيْ تشديد البنوك المركزية أكثر مما تتوقعه أو تتوقعه الأسواق حتى يتم السيطرة على التضخم، غالبًا بعد ركود حاد.

يقودنا هذا إلَّى الموجة التالية من التغييرات الكلية واسعة النطاق والاستجابة المحتملة لها خلال الربع الثالث من هذا العام، سواء كانت النتيجة زيادة التضخم أو الدخول فِيْ حالة ركود، فإن استجابة السياسة تتعلق بتوجيه البنوك المركزية بشكل مباشر. أو بشكل غير مباشر رفع سقف هدفهم حول خفض التضخم إلَّى أكثر من 2٪.

فِيْ حين أن القضية تتطلب إجراءات مخففة، يجب ألا نغفل عَنّْ حَقيْقَة أن أسعار الفائدة السلبية أو القمع المالي قد أصبحت أهدافًا أساسية للسياسات الحالية، لأنها الحل الوحيد.

وتجدر الإشارة إلَّى المخاطر المصاحبة للانخفاض المعتدل فِيْ مستويات الطلب نتيجة سياسة رفع أسعار الفائدة الهادفة إلَّى خفض التضخم، مع تقديم الدعم للمجموعات من خلال مخططات خاصة لدعم تكاليف الطاقة والتدفئة والوقود والغذاء.

تكَمْن الثغرات فِيْ هذه السياسة فِيْ حَقيْقَة أنها لا تعالج الاختلالات الاقتصادية، حيث إن جهُود الاحتياطي الفِيْدرالي لخفض التضخم إلَّى 2٪ أو 3٪ لن تساهم فِيْ خفض أسعار الطاقة “.

وأضاف جاكوبسن “يميل النظام السياسي إلَّى تبني الإجراءات المثلى لمعالجة التضخم، حيث يعتبر القمع المالي حجر الزاوية لضمان استمرار تمويل الأنشطة السيادية والاستفادة من التضخم لخفض القيمة الحقيقية للدين العام.

لذلك، سيستمر التضخم فِيْ الارتفاع، حيث سيكشف الربع الثالث والفصول اللاحقة عَنّْ تفوق الهِيْمنة السياسية على السياسات النقدية الصارمة فِيْ الدورة الجديدة، والتي ستبقى هدفاً بعيد المنال بعد انتهاء الاعتدال الكبير واعتماد إعادة الضبط. معالجة.