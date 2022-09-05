“سالك” تكشف خطة طرح 20% من أسهمها فِيْ سوق دبي المالي

أعلنت سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية فِيْ دبي، اليوم عزمها طرح 20٪ من أسهمها فِيْ سوق دبي المالي.

وأكدت الشركة أنها ستشرع فِيْ طرح عام أولي وستقوم بإدراج أسهمها العادية (“الأسْهُمْ”) للتداول فِيْ سوق دبي المالي.

وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحفِيْ اليوم، أنها ستقدم 1.5 مليار سهم بقيمة اسمية 0.01 درهم للسهم الواحد خلال عملية الاكتتاب، وهُو ما يمثل 20٪ من إجمالي الأسْهُمْ المصدرة فِيْ رأس مال سالك.

شرائح الطرح

تتكون عملية الطرح من المشتركين الأفراد “الشريحة الأولى”، والمستثمرين المحترفِيْن “الشريحة الثانية” والموظفِيْن المؤهلين “الشريحة الثالثة”. ستبدأ فترة الاكتتاب فِيْ 13 سبتمبر 2022 ومن المتوقع أن تنتهِيْ فِيْ 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وفِيْ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.

تحتفظ حكومة دبي، ممثلة فِيْ دائرة المالية، “المساهم البائع”، بالحق فِيْ تعديل حجم العرض فِيْ أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق واستنادًا إلَّى القوانين المعمول بها وبعد موافقة هِيْئة الأوراق المالية والسلع.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً شرعياً يؤكد من وجهة نظرها توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وحدد رأس مال الشركة فِيْ تاريخ الإدراج 75 مليون درهم مقسمة إلَّى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

بعد الانتهاء من الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح مرتين فِيْ كل سنة مالية بعد الطرح فِيْ أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى عَنّْ النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100٪ من صافِيْ الربح بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني الذي يقتضيه القانون / يتوقع أن يصل الاحتياطي القانوني إلَّى مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع الأرباح الأولى /.

سياسة توزيع الأرباح

اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، تتوقع الشركة دفع 100٪ من صافِيْ الربح القابل للتوزيع كأرباح. تخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات نظر فِيْها مجلس الإدارة فِيْ ضوء متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فِيْما يتعلق بمصروفات التشغيل وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

بالإضافة إلَّى ذلك، تتوقع الشركة من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق، وبيئة العمل فِيْ أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وفرص النمو.

قال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة سالك، إن دبي نجحت فِيْ إرساء مسار اقتصادي واضح منذ عدة سنوات، ورسمت خطة طموحة للعقود القادمة تشمل جذب استثمارات استراتيجية مباشرة.

وأضاف، فِيْ يونيو الماضي، صدر قانون بتأسيس “سالك” كشركة مساهمة عامة لتشغيل نظام بوابات التعرفة المرورية، ويعد الإعلان عَنّْ أسهم الشركة اليوم استكَمْالاً لبرنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي. وخططها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلَّى 3 تريليونات درهم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلَّى أن سالك من العلامات التجارية الرائدة التي لعبت دورًا محوريًا فِيْ إدارة حركة المرور فِيْ دبي لمدة 15 عامًا، وسيظل دورها فِيْ قلب خطط التوسع فِيْ قطاع الطرق والمواصلات لدعم اقتصاد الإمارة.

وأوضح أن الشركة فِيْ وضع جيد للاستفادة من فرص النمو الإضافِيْة لضمان عمليات فعالة، وإطار تنظيمي فعال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهُوامش تحويل نقدي هِيْ الأفضل فِيْ فئتها.

وأكد مطر الطاير أن البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات فِيْ إمارة دبي، والمدعومة بنظام تقني متطور، تعد من أفضل البنى التحتية فِيْ العالم، وحافظت شبكة الطرق على المركز الأول فِيْ العالم. فِيْ جودة الطريق لعدة سنوات.

علامة تجارية فريدة

من جانبه، قال إبراهِيْم سلطان الحداد، الرئيس التنفِيْذي لشركة سالك، بصفتها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية فِيْ دبي، فإن “سالك” تمثل علامة تجارية فريدة بكل ما تحمله الكلمة من معَنّْى، وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة ليكونوا جزءًا من دبي. رؤية طموحة من خلال الاستثمار فِيْ أصل أصول بنية تحتية عالية الجودة. لا شك أن التكنولوجيا المخصصة التي تقدمها الشركة تدعم التنقل السلس للمقيمين والسياح بين العديد من معالم دبي المميزة بأسعار مناسبة.

وأضاف “يمثل الاكتتاب العام علامة فارقة فِيْ رحلة سالك، حيث يوفر فرصة لتعزيز نجاحها كَمْشغل حصري لبوابات المرور فِيْ دبي، وهِيْ تدير حاليًا ثماني بوابات موزعة فِيْ مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحامًا. يرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار فِيْ رأس المال البشري والتقنيات الحديثة. على مستوى المجتمع، تقدم سالك الإعفاءات والإعانات لسيارات أصحاب الهمم، ووسائل النقل العام، والحافلات المدرسية. يمتد تركيز سالك إلَّى الأفراد ليشمل تحسين تجربة العملاء وتطوير رأس المال البشري مع التركيز على قيم المساواة والشمول.

تتوقع حكومة دبي، ممثلة فِيْ دائرة المالية، بيع 20٪ من إجمالي رأس المال المصدر لسالك، مع احتفاظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح فِيْ أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب فِيْ تاريخه. التقدير المطلق واستنادا إلَّى القوانين المعمول بها وبعد موافقة هِيْئة الأوراق المالية والسلع.

علاوة على ذلك، كجزء من عرض المستثمرين المؤهلين، ووفقًا لقانون الشركات وقانون دبي سيتم حجز 5٪ من أسهم الطرح لهِيْئة الإمارات للاستثمار “الهِيْئة”، و 5٪ من أسهم الاكتتاب ستكون محفوظة لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العسكرية “الصندوق”.

فترة الاكتتاب

من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب للأفراد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من 13 إلَّى 20 سبتمبر 2022، بينما ستمتد فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين من 13 إلَّى 21 سبتمبر 2022. وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم أثناء وبعد عملية البناء. كتاب طلب الاشتراك. سيكتتب المشاركون فِيْ طرح المستثمرين الأفراد فِيْ الإمارات العربية المتحدة بسعر العرض.

من المتوقع حاليًا الانتهاء من عرض وقبول الإدراج فِيْ سبتمبر 2022، بناءً على ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فِيْ ذلك الموافقة على الإدراج والتداول فِيْ سوق دبي المالي.

بموجب اتفاقية ضمان الاكتتاب المبرمة قبل تاريخ الإدراج، “اتفاقية ضمان الاكتتاب” بين الشركة والمساهم البائع ومديري سجل الاكتتاب المشترك، تخضع الأسْهُمْ التي يملكها المساهم البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ اتفاقية ضمان الاشتراك وتنتهِيْ 180 يومًا تقويميًا من تاريخ الإدراج، بما فِيْ ذلك “فترة الحظر”، باستثناء الامتيازات المسموح بها، كَمْا هُو مذكور فِيْ نشرة الإصدار.

ستخضع الشركة أيضًا لفترة حظر، وفقًا لنشرة الإصدار.

تم تعيين فرع “موليس آند كومباني” UK LLP “DIFC” كَمْستشار مالي مستقل، و “الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع” كَمْستشار مالي لـ “سالك”.

وقد تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وجولدمان ساكس، وميريل لينش إنترناشونال كَمْنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين للطرح.

تم تعيين Citigroup Global Markets Limited و EFG Hermes Emirates Limited (بالاشتراك مع EFG Hermes Emirates LLC /) وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كَمْديرين مشتركين للكتاب.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك استلام رئيسي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومحلية المارية.، مصرف الشارقة الإسلامي أيضا استقبال البنوك.