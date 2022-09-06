“سالم الدوسري يتمرد على الهلال”.. الحَقيْقَة الكاملة!

أثار اسم النجم سالم الدوسري جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد ما حدث فِيْ المباراة الكروية الأولى للفريق فِيْ الهلال، ضد الفتح، عَنّْدما التقى الطرفان فِيْ الساعة. استاد الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الروشان السعودي.

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تمكن فريق الهلال الأول لكرة القدم من تحقيق فوز صعب على حساب الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة شهدت استبدال النجم سالم الدوسري فِيْ الدقيقة 72.

“سالم الدوسري يتمرد على الهلال” .. الحَقيْقَة كاملة!

غضب النجم سالم الدوسري من بديله فِيْ الدقيقة 72، لدرجة الدخول فِيْ جدال محتدم مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وانتهى بجلوس اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على مقاعد البدلاء، بأكثر من لاعب واحد يحاول تهدئة نجم الهلال.

فِيْ “سعودي سبورت” نستعرض ما حدث فِيْ الساعات الماضية بخصوص تمرد سالم الدوسري على الهلال.

وأوضح الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سالم الدوسري يرفض الاعتذار للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، مضيفا أن هناك محادثة بينه وبين فهد المفرج. ، المدير التنفِيْذي لنادي الهلال، مما أدى إلَّى نقاش بين الاثنين، حيث تلقى اللاعب تهديدات بـ “تخفِيْض راتبه”.

وأكد أن سالم الدوسري يرفض الاعتذار لمدرب الهلال لأنه يريد تحديد الوقت المناسب لذلك.

ما قاله المنفذ، عبد العزيز المريسل، كان ذا مصداقية مع شريحة واسعة من الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد مرور أكثر من 36 ساعة، دون اعتذار من سالم الدوسري.

لكن يبدو أن قِصَّة أزمة سالم الدوسري مع الهلال انتهت صباح اليوم الثلاثاء، حيث قدم اعتذارين للجهاز التدريبي بقيادة رامون دياز والجهاز الإداري بقيادة فهد المفرج. وبحسب ما أبلغته صحيفة “الجزيرة”، موضحًا أنه سيعمل على عدم تكرار هذا السلوك الغاضب لاحقًا.

من المتوقع أن يكون مدير الهلال سالم الدوسري لاعباً أساسياً فِيْ الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل عَنّْدما يلتقي الفريقان فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل القطري.