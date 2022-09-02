سالم الدوسري “يرعب” جماهِيْر الهلال.. صورة مثيرة

أثار سالم الدوسري نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم “المتألق” الرعب بين جماهِيْر الزعيم قبل يومين من مواجهة الفتح.

يحل الهلال ضيفاً على فريق كرة القدم الأول لنادي الفتح، مساء الأحد المقبل، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي 2022-2023.

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وبدأ الزعيم حملة الدفاع عَنّْ لقبه بانتصارين متتاليين على الخليج والفِيْحاء فِيْ الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري.

* الصورة “المرعبة” لسالم الدوسري

ونشر سالم الدوسري، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “سناب شات”، صورة من داخل المستشفى ؛ وعلق عليها “الحمد لله”.

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ظهر فِيْ الصورة “جهاز طبي” يستخدمه اللاعبون. فِيْ حالة إصابات العضلات أو الخضوع لعمليات الاستشفاء.

كان رد فعل جماهِيْر الزعيم بقوة. وأوضحوا أن الدوسري كان يعلن دائما إصابته، أمام الحساب الرسمي لنادي الهلال، بهذه الأنواع من الصور.