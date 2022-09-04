سالم الدوسري يشتبك مع مدرب الهلال.. ويثير الجدل فِيْ الشارع السعودي

كان النجم سالم الدوسري غاضبا جدا من المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد أن تم استبداله فِيْ الدقيقة 72 من مباراة الفريق الأولى لكرة القدم فِيْ الهلال، ضد الفتح، عَنّْدما التقى الاثنان بالأمير عبد الله بن جلوي. ملعب الأحساء فِيْ الجولة الثالثة من دوري “روشن” السعودي.

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تمكن فريق الهلال الأول من الفوز على حساب الفاتح (1-0)، بهدف للأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو.

سالم الدوسري يشتبك مع فني الهلال .. جدل فِيْ الشارع السعودي!

فِيْ الدقيقة 72، حل المدرب الأرجنتيني رامون دياز محل النجم سالم الدوسري، عَنّْدما تقدم الهلال بهدف نظيف على الفتح، إلا أنه واجه رضا (31 عاما) الذي بدا غاضبا جدا من هذا القرار. .

واستقدم رامون دياز مدرب الهلال النجم البرازيلي ميشال بدلا من سالم الدوسري.

وأثناء ذهاب الدوسري إلَّى مقعد الهلال، أقام مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فِيْ نقاش ساخن، غضب فِيْه سالم واستياء من القرار، الأمر الذي أثار جدلاً فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بشأن خلاف متوقع. . بينهم.