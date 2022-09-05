سالم الدوسري “يقلد” حمد الله.. هل ينتقل من الهلال إلَّى الاتحاد

صدم النجم العالمي سالم الدوسري، ساحر فريق الهلال الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الشارع الرياضي السعودي بـ “عمل مخجل” خلال مباراة الفتح مساء الأحد.

فاز الهلال بنتيجة (1-0) على الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، فِيْ اليوم الثالث من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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وعَنّْدما تم استبداله فِيْ الدقيقة 72 من المباراة، احتج الدوسري على الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، و “ضرب” يد مدير الكرة سعود كريري، فِيْ مشهد محرج للغاية.

* سالم يكرر سيناريو عبد الرزاق حمدالله

وهذا التصرف … ذكرني بسيناريو النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي النصر.

ولعب حمدالله فِيْ صفوف النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ منافسات “يناير 2022” وينتر ميركاتو.

وقبل مغادرته “العلم” بدأ حمدالله نقاشا “شبيها جدا” بما حدث بين سالم ودياز مع البرازيلي مانو مينيز مدرب نادي النصر فِيْ ذلك الوقت.

فِيْ وقت لاحق، تم الكشف عَنّْ بعض الأسرار المتعلقة بخلق مثل هذه المشاكل من قبل الحمد الله. لرغبته فِيْ ترك صفوف الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر.

– إذن .. سالم الدوسري سيغادر نادي الهلال

المثير فِيْ الأمر أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من الأخبار والتقارير التي تؤكد رغبة سالم الدوسري فِيْ ترك الهلال والحصول على تجربة احترافِيْة.

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بحسب هذا الخبر ؛ وافق مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على رحيل الدوسري، قبل التراجع عَنّْ قراره. بدعم من مركز التحكيم الرياضي، عقوبة حرمان فريق كرة القدم الأول من التعاقد.

وهكذا توقع البعض سلوك سالم “المشين” فِيْ الفترة الأخيرة. لغضبه من رفض الإدارة السماح له بـ “الخروج” من الفريق الأول لكرة القدم.

ويبقى السؤال .. هل نرى سالم يترك الهلال بعد هذه التصرفات المشينة .. ويتجه نحو النصر أو الاتحاد على طريق حمد الله