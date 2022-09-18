“سالم فقد التركيز وهل أخطأ العويس باختيار الهلال”.. رسالة نارية

كشف الناقد الرياضي أحمد الفهِيْد، عَنّْ أسباب تراجع مستوى سالم الدوسري نجم فريق الهلال الكروي الأول لنادي الهلال، فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

وقال الفهِيْد، خلال تصريحاته على برنامج “أكشن مع وليد”، إن سالم الدوسري من أبرز نجوم الكرة السعودية، لكنه بالنظر إلَّى مباريات الهلال الأربع فِيْ دوري روشان السعودي، ومباراة الزمالك فِيْ. فِيْ كأس سوبر لوسيل، سيضطر الدوسري إلَّى ة حساباته، بسبب انخفاض مستواه.

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وأضاف “انخفاض مستوى الدوسري ليس فنيا فقط بل من ناحية الصناعة أمام المرمى، ويبدو سالم وكأنه فقد التركيز، وليس من الخطأ أن يسقط اللاعب المستوى، ولكن الخطأ هُو عدم إدراك انخفاض مستواك والبدء فِيْ العمل على تصحيح الأخطاء “.

من جهة أخرى، أشار الفهِيْد إلَّى قرار مدرب الهلال رامون دياز استبدال المالي موسى ماريجا فِيْ مباراة الوحدة قائلا “إنه قرار طبيعي ويعود إلَّى رؤية المدرب، وهُو غير معقول بالنسبة له. دياز للاشادة على حساب نجاحه مع الهلال “.

أثار رامون دياز الجدل بين جماهِيْر الهلال، بعد ظهُوره على مقاعد البدلاء بعد قرار المدرب استبداله خلال الشوط الثاني من مباراة الوحدة، حيث سجل ماريغا هدفًا، وقاد الهلال إلَّى فوز كبير بثلاثة أهداف. لا عودة، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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وفِيْ سياق آخر قال الناقد سامي الحريري إن الحارس محمد العويس لم يخطئ فِيْ قراره بالانتقال إلَّى الهلال. لأن اللاعب يدخل التاريخ والبطولات مضيفا أن ظهر الهلال ناصر الدوسري لديه 9 بطولات بعمر 21 عاما والمشاركة ستأتي فِيْ المرحلة المقبلة.

حارس المرمى عبد الله المعيوف يلعب بشكل أساسي مع الهلال، فِيْما لعب العويس 3 مباريات فقط، منذ انتقاله إلَّى الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية فِيْ يناير الماضي.

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