سالم ينتصر على دياز والفوضى تضرب دكة الهلال .. حرب يخوضها نيمار !

تاريخ النشر 09/19/2022

قبل 21 دقيقة

التوتر المستمر على مقاعد البدلاء فِيْ الهلال فِيْ الأسابيع الأخيرة لم ينته، رغم الانتصارات التي حققتها الكتيبة الأرجنتينية رامون دياز، المدرب الحالي للقائد.

حقق الهلال انتصارا مهما على الوحدة، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثاني خلف الشباب بفارق هدف واحد فقط وبنتيجة 12 نقطة.

من شبح اللعبة إلَّى التألق … 3 نجوم تضرب بقوة فِيْ دوري روشن

مفاجأة للهلال .. كشف سر زيادة وزن سالم الدوسري

سالم يهزم دياز ويزرع الفوضى على دكة الهلال .. حرب يخوضها نيمار!

ألقت مباريات هذا الأسبوع فِيْ الدوريات الأوروبية بظلالها على أزمة بدأت قبل أسابيع بين سالم ودياز الأرجنتيني، عَنّْدما اعترض تورنادو على قرار استبداله على دفة الفاتح.

وأثناء مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون أمس، تم استبدال نيمار فِيْ الدقائق الأخيرة من المباراة، ليغادر الغضب، ثم رصدت الكاميرات تعابيره الغاضبة على مدربه كريستوف جالتير.

وعلى عكس التوقعات، لم يتخذ جالتير قرارًا تأديبيًا بحق اللاعب، لكنه برر سلوكه ودافع عَنّْه فِيْ تصريحاته بعد المباراة، مشيرًا إلَّى أن البرازيلي أصيب بخيبة أمل فقط.

وقال الفرنسي إن لاعبه يشكل مصدر توازن فِيْ تشكيلة باريس سان جيرمان، وأنه لديه الكثير من الطموح سواء مع ناديه أو مع المنتخب البرازيلي.

فِيْ إسبانيا، شهد البرتغالي جواو فِيْليكس نفس الأحاسيس، عَنّْدما تم استبداله ضد ريال مدريد فِيْ ديربي فِيْ مدينة الدوري الإسباني، وهِيْ مباراة خسر فِيْها روجي بلانكوس هدفِيْن مقابل هدف واحد.

ولم يتخذ الأرجنتيني دييجو سيميوني أي قرار ضد فِيْليكس، الذي اندفع إلَّى غرفة خلع الملابس بعد التغيير، ليعود بعد دقائق إلَّى مقاعد البدلاء تعبيرا عَنّْ غضبه من القرار.

مواقف الثنائي البرازيلي والبرتغالي شبيهة بتلك التي يمر بها سالم مع الهلال لا يمكن لباريس ومدربه الدخول فِيْ حرب مع أحد أكبر نجوم الفريق ويصطدم به خاصة مع اقتراب المونديال وحرمانه. مشاركته يمكن أن تؤثر على وضعه مع بلاده، كَمْا هُو الحال مع فِيْليكس، ساحر من أتليتكو ​​مدريد.

وصراع سالم مع الأرجنتيني وضع دياز فِيْ موقف صعب، بين معاقبة اللاعب والتأثير على مسيرته ومسيرة المنتخب السعودي قبل المونديال، كَمْا خسر البرتغالي غرفة خلع الملابس الخاصة به.

ولم يعوض دياز سالم بعد أزمة لقاء الفتح، حيث شارك الدوسري بكامل لقاء كأس لوسيل مع الزمالك ثم مباراة الفاتح، دون أن يسجل أي أهداف، فِيْما استبدل الأرجنتيني لاعبين آخرين فِيْ سياق تلك. بما فِيْ ذلك أولئك الذين سجلوا أهداف المباراة، مثل ماريجا أو إيغالو.

كَمْا لم يظهر دياز أي رد فعل على تصرفات مايكل ديلجادو الذي كان نائما خلال مباراة الوحدة الأخيرة، ثم دخل الملعب ليضيع فرصة التهديف بشكل ينتقص تماما من خصائص الجدية والانضباط فِيْ المباراة. . الجانب القطري.