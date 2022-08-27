سالي العوضي مشهورة تيك توك ومعلومات عنها، سالي العوضي هي أحد مشاهير منصة التيك توك في المملكة الأردنية الهاشمية ولها العديد من الفيديوهات التي نشرتها على حسابات الرسمية، وخرجت بالعديد من الفيديوهات المباشرة بما أدى إلى اشتهارها من قبل متابعي الوطن العربي كيف ستقدم محتوى كوميديا وجميلا ورائعا جدا وتمتلك الشهيرة سالي العديد من المتابعين عبر منصة التيك تك ولها الكثير من الاعمال التي برزت بها.

من هي سالي العوضي ويكيبيديا

سالي العوضي هي من أبرز مشاهير التيك توك ولدت في المملكة الأردنية الهاشمية وخرجت ببث مباشر على منصة التيك توك مع عبسي وناصر والصقر، وقد بدأت المشهورة سالي العوضي عملها في شهر سبتمبر لعام 2022 ميلادي وكان سبب شهرتها هي الأغنية حبيبة حبيبة من خلال هذه الأغنية تلقت أكثر من 200000 مشاهدة على منصة اليوتيوب وعمرها 18 عاما وصلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية ووزنها 54 كيلو وطولها 160 سم اشتهرت سالي العوضي بصوتها الجميل وحصلت على 30 مليون إعجاب على منصة اليوتيوب والعديد من الإعجابات على منصات التواصل الأخرى.

سالي العوضي السيرة الذاتية

سالي العوضي هي من أشهر وأبرز الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ولها الكثير من المتابعين والمشاهدين وعليكم السيرة الذاتية الخاصة بها:

الاسم: سالي العوضي.

الميلاد: 2004 ميلادي.

العمر: 18 سنة.

مكان الميلاد: المملكة الهاشمية الأردنية.

الإقامة: المملكة الهاشمية الأردنية.

العمل: صانعة محتوى و ناشطة اجتماعية.

الديانة و الاعتقاد: الإسلام.

لغة الام: اللغة العربية.

اللغات الثانوية: غير معروف.

كمْ حصلت سالي العوضي في الثانوية العامة

بعد أن أعلنت وزاره التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية نتائج الثانوية العامة لعام 2022 يبحث الكثير عن نتيجة سالي العوضي مشهورة التيك توك حيث إنها نجحت في الثانوية العامة وحصلت على معدل 67.5 في الثانوية العامة وهي من الفتيات التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي ولها العديد من الاعمال.

تعتبر الفتاة سالي العوضي من أحد مشاهير منصة التيك توك داخل المملكة الأردنية الهاشمية وتمتلك العديد من المتابعين والمشاهدين عبر المنصات التواصل الاجتماعي واشتهرت عبر أغنية حبيبه حبيبه.