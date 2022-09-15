سالي حافظ التي اقتحمت بنك لبنان السيرة الذاتية، سالي حافظ من اشهر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي حقق شهرة واسعة على نطاق كبير حول العالم وفي بالثلاثينيات من العمر والتي اقتحمت في صباح الاربعاء بتاريخ 14 من شهر سبتمبر لعام 2022م مصرف لبناني بفرع السوديكو في بيروت من أجل الحصول على اموالها المحجوزة في داخل المصرف والتي تم رفص حصولها على هذه الاموال بالطرق القانونية.

سالي حافظ التي اقتحمت مصرف لبنان ويكيبيديا

سالي حافظ بنت لبنانية الأصل والجنسية، ربما في الثلاثينيات من عمرها، من العائلات اللبنانية الميسورة. اقتحمت صباح الأربعاء 14 أيلول / أغسطس 2022 فرع بنك لبنان والمهجر في السوديكو مع عدد من مساعديها، وهددت سالي رجال الأمن وموظفي البنك من خلال استخدامها لسلاح ناري، وبعد ذلك قيل إنها كانت سلاح مزيف، وليس سلاحا حقيقيا، حيث سكبته على نفسها، وعلى موظفي البنك مادة قابلة للاشتعال، من أجل الحصول على أموالها التي أودعتها في البنك، وسط حالة من الهرج والمرج، إلى أن لوحت المكاتب بسلاح بحوزتها لتخويف الحاضرين. لتلبية مطالبها.

سيرة سالي حافظ الذاتية

أهم المعلومات المتعلقة بسالي حافظ هي كالتالي

الاسم العربي سالي حافظ.

الاسم الانكليزي سالي حافظ.

الميلاد ربما التسعينيات.

العمر ربما في الثلاثينيات من عمرها.

محل الميلاد مدينة في لبنان.

الجنسية لبناني.

الجنسية لبنان.

التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ناشط حقوقي – مهن أخرى غير معروفة بعد.

سبب الشهرة اقتحام مصرف في لبنان.

حقيقية اقتحام سالي حافظ بنك لبنان

والسبب وراء اقتحام الفتاة اللبنانية سالي حافظ للبنك أنها حصلت على وديعتها المحتجزة عليها، كبقية اللبنانيين، بقوة السلاح، من أجل تغطية تكاليف علاج شقيقتها التي تعاني. من مرض السرطان، وتحتاج إلى السفر للخارج لإجراء إحدى العمليات الجراحية والحصول على الرعاية اللازمة، وبالفعل تمكنت سالي من الحصول على 13000 دولار ونحو 6 ملايين ليرة لبنانية، وهذا جزء من وديعتها وليس وديعتها بالكامل.

هل اعتقلت سالي حافظ

وردت أنباء عديدة تفيد بأن الشرطة اعتقلت سالي حافظ، كما وردت عدة تقارير أخرى تشير إلى أنها سافرت إلى تركيا، لكن المصادر الرسمية نفت ذلك، كما أعلن الأمن العام اللبناني بخصوص ذلك على مسؤوله نشر العديد من القنوات الإخبارية بما في ذلك العربية، مقطع فيديو لاقتحام سالي حافظ للبنك اللبناني، ويمكن مشاهدة الفيديو على النحو التالي

حساب سالي حافظ عبر الفيسبوك

الشابة اللبنانية التي اقتحمت البنك اللبناني، صباح اليوم، تمتلك حسابًا على منصة فيسبوك، أطلقت من خلاله بثًا مباشرًا للحادث، ببيانها بسبب اقتحامها للبنك، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب بشكل مباشر “من هنا“.

تعتبر الشابة البارزة واللامعة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة سالي حافظ من اشهر الناشطين عبر وسائل الاعلام وهي من اصول لبنانية والتي تكرر اسمها مؤخراً بشكل واسع عبر الانترنت بعد اقتحامها لبنك لبنان لتسليمها الاموال الموجودة بحسابها البنكي والتي تم رفض الحصول على الاموال بشكل شرعي وقانوني لعلاج اختها المريضة نانسي والتي تحتاج السفر للخارج للعلاج من مرض السرطان.