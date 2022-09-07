“ساما” رضا عملاء المؤسسات المالية يجب ألا يقل عَنّْ 80%

ووجه، فِيْ تعميم، لكافة البنوك وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات العاملة فِيْ المملكة، بأن لا تقل نسبة رضا العملاء فِيْ معالجة الشكاوى عَنّْ 80٪، وأن نسبة معالجة الشكاوى قبل تصعيدها وإغلاقها. لمصلحة العميل بعد المعالجة يجب ألا تتجاوز 5٪.

وأشارت صحيفة “عكاظ” السعودية، إلَّى أن “مؤسسة النقد العربي السعودي” أشارت إلَّى أنه سيتم تطبيق المعدلات المحدثة اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار المؤشرات الأخرى والأهداف المطلوبة.

وبحسب الصحيفة، أكد البنك المركزي أنه سيتابع أداء المؤسسات المالية وفق المؤشرات المذكورة بشكل ربع سنوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المالية المخالفة.