ساما يصدر وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لي حسابات المنشآت

وأعلن أنها أصدرت النسخة النموذجية من وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لي حسابات المنشآت الخاضعة لرقابة هِيْئة السوق المالية والتي تم العمل عليها بالتنسيق مع هِيْئة السوق المالية.

وأوضح البنك فِيْ بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى المطلوب توافره فِيْ وثيقة التأمين، وتعزيز مفهُوم الاستدامة.

كَمْا تهدف الخطوة إلَّى تقليل المخاطر المحتملة فِيْ السوق المالية، وكذلك حماية حقوق جميع أطراف علاقة التأمين، فِيْ إطار جهُود البنك المركزي السعودي لضمان حقوق أطراف علاقة التأمين.، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين.