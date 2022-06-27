ساما يضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك

وكشفت تقارير أن البنك المركزي “ساما” ضخ نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك التجارية.

تحسين السيولة

وبحسب “بلومبرج”، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين سيولة القطاع المصرفي، في وقت سجلت فيه أسعار الفائدة بين البنوك السعودية أو “سايبور” زيادات قوية منذ بدء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. .الولايات المتحدة الأمريكية

3 شرائح تمويلية

وفرت “سما” هذه السيولة للبنوك بخصم على سعر “سايبور” على مدى ثلاثة أشهر، فيما جاء تمويل البنك المركزي على ثلاث شرائح منفصلة حتى الآن، حيث بلغت قيمة الشريحتين الأوليين 15 مليار ريال لكل منهما. بينما تم الانتهاء من القسم الثالث قبل أيام قليلة.

وأكدت بلومبرج أن هذه الخطوات انعكست في انخفاض سعر الفائدة “سايبور”، أمس الأحد، بمقدار 17 نقطة أساس مقارنة بفترة الجمعة، لتصل إلى 3.13٪.