سامر إسماعيل يحتفل بعيد ميلاده.. ويوجه رسالة لزوجته

احتفل الفنان السوري سامر إسماعيل بعيد ميلاده السابع والثلاثين مع ولديه “روي” و “ريان” وزوجته، مصممة الأزياء الصربية من أصل سوري، مايا البكري.

شارك إسماعيل مع متابعيه مقطع فِيْديو للاحتفال وثقته زوجته، عبر وظيفة الأستوري فِيْ حسابه الرسمي فِيْ تطبيق إنستجرام “، حيث ظهر إسماعيل بالفِيْديو مع أطفاله أثناء إطفاءه البالغ من العمر 37 عامًا. سنوات الرجل. الشمعة التي وُضعت فوق قالب الحلوى المستطيل، وقام الفنان بإطفاء الشمعة على صوت أغنية “عيد ميلاد سعيد”.

ورافق إسماعيل مقطع الفِيْديو برسالة قصيرة لزوجته باللغة الإنجليزية، شكرها فِيْها على المفاجأة الرائعة وكل الأشياء الرائعة التي تقدمها له ولأسرته، معربًا عَنّْ حبه الكبير لها.

كَمْا نشر إسماعيل، عبر تقرير الستوري، مقطع فِيْديو، يستعرض فِيْه صور مراحل تطوره المختلفة، من الطفولة والمراهقة وحتى بلوغ الشباب.

كَمْا تلقى الفنان بهذه المناسبة عددًا كبيرًا من التهاني والتمنيات والتهنئة من محبيه ومتابعيه، متمنياً له سنوات عديدة وحياة سعيدة وسعيدة فِيْ كنف عائلته الصغيرة.

وعلى الصعيد الفني، كان إسماعيل قد شارك مؤخرًا فِيْ عمل “جميل بثينة” برفقة الفنانة السورية الجزائرية أمل بوشوشة فِيْ المملكة العربية السعودية، واستطاع العمل جذب العديد من متابعي هذه الملحمة التاريخية.

كَمْا ظهر اسم إسماعيل “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الموسم الرمضاني الأخير، بعد أن لعب دور “ريان” فِيْ المسلسل السوري الشهِيْر “كسر جسد” للكاتب علي معين صالح والمخرجة رشا شربتجي.

واستطاع أن يحظى بشعبية كبيرة وجمهُور كبير بين المتابعين الذين تعاطفوا مع قصته المريرة، حتى انتحاره، الأمر الذي استنكره كثير من المتابعين الذين أرادوا بقاء إسماعيل حتى نهاية المسلسل.

يسلط مسلسل “كيسر أدهم” الضوء على فساد كبار المسؤولين ودورهم فِيْ خلق الأزمات، فضلاً عَنّْ تقديم بوادر للواقع السوري بعد سنوات من الحرب.