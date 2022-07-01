سامر إسماعيل يوجه رسالة بعد عرض “جميل وبثينة” فِيْ السعودية

أعرب الفنان السوري، سامر إسماعيل، عَنّْ سعادته البالغة بالصدى الإيجابي الذي حققه عمل “جميل وبثينة” فِيْ الرياض، خاصة بعد أسبوع من انتهاء عرضه.

شارك إسماعيل، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثق فِيْه مجموعة من المقاطع أثناء تدريب العمل فِيْ الكواليس، وأرفقه بتعليق عبر فِيْه عَنّْ سعادته بعاطفة الجمهُور. .

وكتبت الفنانة السورية “رغم مرور أكثر من أسبوع على انتهاء عرض” جميل بثينة “فِيْ الرياض على مسرح كركلا ووزارة الثقافة السعودية، إلا أن أصداء نجاحه اللطيفة هِيْ ما أستقبله اليوم، لذا أردت أن أشارككَمْ الفِيْديو الخاص خلف الكواليس.

وتفاعل مع المنشور العديد من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين له التوفِيْق والنجاح الدائم، ومهنئه على نجاح العمل، ومنهم الفنان عابد فهد وميا سعيد وأيمن عبد السلام الذين علقوا على “أحلى نجمة. “

كَمْا هطلت تعليقات المعجبين معربين عَنّْ إعجابهم بالمظهر المختلف الذي ظهر به إسماعيل، مشيدًا بموهبته التي طغى عليها فِيْ الفترة الأخيرة، حيث علق أحدهم قائلاً “مبروك لجميع الأغاني على المسرح والتلفزيون، نبرة صوتك. إنها فاخرة “، ووصفها متابع آخر بأنها” إبداعية “، معلقًا،” إبداعية “. وقادرة فِيْ كل مشهد قدمته “.

وطلب أحد المراقبين من الفنانة السورية المشاركة فِيْ مسرحية إسلامية تاريخية، وقال “أتمنى أن أراك فِيْ مسرحية تاريخية إسلامية بعد مسلسل عمر بن الخطاب”.

تدور المسرحية حول قِصَّة حب بين جميل وبثينة فِيْ وادي القرى بالعلا، وهِيْ من أشهر قصص الحب الشعري والعذري عبر القرون فِيْ عصور مختلفة.

وشارك فِيْ إنتاج هذه المسرحية أكثر من 300 كاتب وشاعر، إلَّى جانب أعضاء مسرح كركلا الدولي الذي ضم أهم نجوم المسرح والغناء الجزائرية أمل بوشوشة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامر إسماعيل كانت مسلسل “قصر أدهم” الذي لاقى شعبية وشعبية كبيرة، نظرا لجرأته على إثارة القضايا العامة بشفافِيْة وبدون حواجز، فضلا عَنّْ مقاربته للواقع. سوريا فِيْ وقت لاحق. سنوات الحرب.

وجسد إسماعيل فِيْ المسلسل شخصية “ريان” التي انتهت بعد مشهد انتحاره فِيْ الحلقة العاشرة من الدراما، وشكل رحيله حالة من الحزن الشديد بين أتباع مصيره البائس ورحيله المبكر.

المسرحية من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي.