سامر المصري كندة علوش دخلت بحالة بكاء وانهِيْار خلال تصوير “نزوح”

كشف الممثل السوري سامر المصري عَنّْ بعض لقطات من وراء الكواليس لفِيْلم “النزوح” الذي حصد جائزتين فِيْ مهرجان البندقية السينمائي الدولي بمشاركة الفنانة كندة علوش.

وقالت المصري إن مشاهد التصوير كانت صعبة للغاية نفسيا وجسديا، مشيرة إلَّى أن كندة علوش كانت متورطة بشدة فِيْ أحد المشاهد لأنها أثرت عليها، مما تسبب لها فِيْ الانهِيْار والبكاء، وحاول زملاؤها تهدئتها. . لمدة نصف ساعة.

وأضاف المصري أن تصوير فِيْلم “إكسودس” تم فِيْ مدينة غازي عَنّْتاب التركية، والمنطقة شبيهة جدًا بسوريا، وبالتالي مثلت حالة إجهاد نفسي وجسدي وإرهاق فِيْ كندة علوش.

سامر المصري عَنّْ زوجته شغوف بالتحليل والرصد

وجّه المصري الشكر والتقدير لزوجته نيفِيْن التي كانت تتطلع إلَّى التواجد معه فِيْ مهرجان البندقية السينمائي الدولي، مشيرًا إلَّى أنه دائمًا ما يستمع إلَّى رأيها لأنها مهتمة بالأعمال الفنية وتريد أن ترى وتعرف كل شيء عَنّْها. لها.

وأضاف “زوجتي شغوفة بالتتبع والتحليل، وقد أحببت دوري فِيْ فِيْلم Exodus، وأخبرتني عَنّْ أكبر 10 أدوار فِيْ حياتك”.

كندة علوش لقد حققت حلمي

وكانت كندة علوش قد أكدت فِيْ تصريحات صحفِيْة حديثة أنها حققت حلمها فِيْ مناقشة القضية السورية من خلال المشاركة فِيْ فِيْلم “الخروج”، مشيرة إلَّى أن الفِيْلم يدافع عَنّْ حقوق المرأة وما يقلقها هُو الخط الإنساني فِيْ الفِيْلم ويلقي الضوء. فِيْ الحرب بطريقة ذكية للغاية.

Exodus تفوز بجائزتين فِيْ مهرجان البندقية السينمائي

فاز الفِيْلم الروائي “نزوح” للمخرجة سعاد كعدان بجائزتين خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي الذي أقيم ليلة السبت 10 سبتمبر.

فاز الفِيْلم، الذي عرض لأول مرة عالميًا فِيْ مسابقة Orizzonti Extra، بجائزة الجمهُور التي قدمها Armani الراعي الرسمي للمهرجان، ليصبح أول فِيْلم عربي يحصل عليه، وجائزة Lanterna Mágica التي تمنحها National Social and Association Cultural Association. “Chinchircule” للشباب، وبذلك تصبح المخرجة كعدان ستفوز بثلاث جوائز فِيْ مهرجان البندقية السينمائي، حيث فاز فِيْلمها السابق The Day I Lost My Shadow بجائزة أسد المستقبل فِيْ عام 2022.

ويصور الفِيْلم حياة اللاجئين السوريين فِيْ المخيمات بعد نزوحهم من ديارهم إبان الحرب السورية، ويبرز معاناتهم داخل المخيمات، ويبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرضون لها.