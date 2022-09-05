وجه الفنان السوري سامر المصري، خطاب شكر وتقدير لزوجته نيفِيْن عزام، أكد فِيْه أنها امرأة حقيقية وقوية، حيث كانت بجانبه فِيْ جميع مراحل حياته.

ورافق الفنان نشره بعض الصور التي جمعها مع زوجته نيفِيْن عزام من مدينة البندقية الإيطالية، وبعض الصور تخص مهرجان “فِيْنيسيا” السينمائي.

وعلق المصري “المرأة الحقيقية التي كانت بجانبي منذ الخطوة الأولى. شكرا لكونك جزء أساسي من حياتي “.

اختارت زوجة الفنانة أن ترتدي فستان “فلو” طويل بأكَمْام مفتوحة باللون الأسود، مع تسريحة شعر بسيطة.

وبينما حرص المصري على الظهُور بشكل رسمي طويل، اختار بدلة سوداء لحضور الحفل، كاملة بقميص أبيض وربطة عَنّْق سوداء.

وكثرت التعليقات على منشور الفنانة السورية، مشيدة بعلاقة الثنائي، متمنياً لهما حياة سعيدة وسلمية واستمرار الصداقة والحب بينهما.

ومن أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع منشور سامر المصري، أصالة نصري، شكران مرتجى، قيس الشيخ نجيب، مديحة كنيفاتي.

يشار إلَّى أن الفنان سامر المصري أعلن زواجه من نيفِيْن عزام عام 1996، بعد علاقة غرامية استمرت عدة أشهر، وأسفر زواجه عَنّْ ثلاثة أولاد هم “عمر” و “ورد” و “ياسمين”، الإقامة الحالية للعائلة فِيْ دبي.

وكان سامر المصري وزوجته قد شاركوا فِيْ مهرجان “البندقية” السينمائي، وخلال المهرجان عُرض فِيْلمهم الجديد “نزوح” للكاتبة والمخرجة سعاد كعدان، وتفاعل معه الجمهُور كثيرًا وسط تصفِيْق مستمر وحاد.

وكان من بين الحضور الممثلة السورية كندة علوش، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بكائها خلال عرض فِيْلم المصري لأول مرة.

يسلط الفِيْلم الضوء على ظاهرة التهجير التي نتجت عَنّْ الحروب والكوارث، حيث ركز الفِيْلم على قضية النازحين السوريين فِيْ المخيمات، إضافة إلَّى إظهار بعض معاناتهم اليومية للتكَيْفَ مع أوضاعهم الحالية وظروفهم الكبيرة. مأساة.

كَمْا أراد المصري مؤخرًا أن يشاهد جمهُوره مسلسله الجديد “Stelto” من إخراج أندر أمير التركي، من إنتاج شركة “MBC”، والذي يبث أيضًا على قناة “MBC”.

أثار المصري اهتمام متابعيه، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، بنشره برومو شخصية لؤي التي يلعبها فِيْ المسلسل، وهُو رجل متزوج وله طفلان، لكن أخطائه وزلاته ستؤثر فِيْك. أسلوب الحياة

المسلسل من بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.