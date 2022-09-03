سامر المصري يشوّق لفِيْلم “نزوح”.. حياة اللاجئين السوريين بالمخيمات

أثار الفنان السوري سامر المصري حماس متابعيه لفِيْلمه الجديد “نزوح” للكاتبة والمخرجة سوداد كعدان، عبر منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصري إلَّى أن الفِيْلم استغرق قرابة عام فِيْ الكتابة والتصوير والتحرير، حيث يعمل طاقم العمل بالكامل وعائلة المسلسل بحب ونشاط وسعادة.

كَمْا سلط الضوء على وجود خوف وتوتر، نابع من المسؤولية الكبيرة لنقل المشاعر الإنسانية فِيْ صورته، وكَمْا هِيْ فِيْ الواقع دون مبالغة، بالإضافة إلَّى تجسيد مواقف إنسانية واقعية تحمل الإحساس المضحك والدموع فِيْ نفس الوقت. .. طقس.

وتابع “اليوم يبدأ العرض الأول لهذا الفِيْلم، من البندقية إلَّى لندن، إلَّى كوريا واليابان، ومن ثم إلَّى العالم العربي. شكرا لكل من ساهم فِيْ إخراج هذا الفِيْلم للناس”.

وألحق المصري منشوره بصورتين له من مشاهد الفِيْلم.

وتدفقت تعليقات تهنئة فِيْ بداية عرض الفِيْلم، مع التمنيات بالنجاح فِيْ مسيرته، فضلاً عَنّْ الإثارة لمشاهدة الفِيْلم ومشاهدة أبرز شخصياته وأحداثه، وما يميز دور المصري فِيْه.

ومن أبرز النجوم التي تفاعلت فِيْ النشر فاديا خطاب وقيس شيخ نجيب والفنانة المصرية ريم البارودي ونور علي وكارلوس عازار وغيرهم من النجوم.

ويصور الفِيْلم حياة اللاجئين السوريين فِيْ المخيمات بعد نزوحهم من ديارهم إبان الحرب السورية، ويبرز معاناتهم داخل المخيمات، ويبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعرضون لها.

سلسلة “Stiletto”

كَمْا اهتم المصري بمعجبيه مؤخرًا، بمشاهدة مسلسله الجديد “ستلتو” من إخراج أندر أمير التركي، من إنتاج شركة “إم بي سي”، والذي سيعرض أيضًا على قناة “إم بي سي” يوم الأحد 4 سبتمبر. .

أثار المصري اهتمام متابعيه، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، بنشره برومو شخصية لؤي التي يلعبها فِيْ المسلسل، وهُو رجل متزوج وله طفلان، لكن أخطائه وزلاته ستؤثر فِيْك. أسلوب الحياة

المسلسل من بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.