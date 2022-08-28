سامر المصري يشوّق لمسلسل “ستيلتو” مع كاريس بشار.. والجمهُور يتفاعل

أبهر الفنان السوري، سامر المصري، متابعيه بمسلسله الجديد “ستلتو” للمخرج التركي أندر أمير، من إنتاج شركة “إم بي سي”، والذي سيعرض قريباً على منصة “شاهد” وقناة “إم بي سي 4”. . .

وشارك المصري، عبر خاصية الستوري على “إنستجرام”، فِيْ مقطع فِيْديو ظهر فِيْه من وراء الكواليس أثناء التحضير للتصوير، ووضعت بعض مستحضرات التجميل على وجهه، وأرفق الفِيْديو بتعليق أثار إعجابه. الجمهُور يقول، “Stelto، قريبًا على MBC4، شهِيْد vip.”

كَمْا نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل مقطع فِيْديو ظهر فِيْه المصري، كاشفة عَنّْ سمات شخصيته فِيْ المسلسل، حيث سيلعب دور “لؤي” الذي يخون زوجته، مبررا ذلك بظهُور آخر. . الحب فِيْ حياته، ليكتشف أنه مجرد “وحش وخطأ”، ويشعر بالندم.

وتناثرت تعليقات من متابعي الفنان السوري عبروا عَنّْ حماسهم لعرض المسلسل ومشاهدته، للتعرف على تفاصيل الحقائق المتعلقة بشخصيته ودوره فِيْ التاريخ، وعلق أحدهم “نحن فِيْ انتظاركَمْ جدا متحمس مع الدوري الإيطالي “.

كَمْا تفاعل البعض مع الظهُور المفاجئ للمصري والطريقة التي أعلن بها عَنّْ الدور وسرد تفاصيل الشخصية، مهنئين إياه بالمسلسل ومتمنين له التوفِيْق والنجاح الدائم.

كَمْا نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل البرومو الخاص بشخصية الدكتورة “علما السيد”، قدمته الممثلة السورية كاريس بشار، التي مرت بظروف قاسية خلال طفولتها بسبب صديقاتها، مع تحولها إلَّى شخصية كاملة. واحد مختلف. الشخصية عَنّْد نضجه، وتبريرها بمفاجآت الحياة.

وفِيْ مقطع فِيْديو آخر، ظهر الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، الذي يقوم بدور شخصية “كريم”، وهُو رجل يعيش فِيْ حالة من الخداع مع زوجته متعددة الاستخدامات وأقنعة مختلفة.

مسلسل “Stiletto” له طابع تشويق، بالإضافة إلَّى إضافة عاطفة وغموض على أحداثه، مستوحى من المسلسل التركي “Small Crimes”، حيث تدور أحداثه حول 4 فتيات تربطهن صداقة قوية منذ أيام الدراسة، ولكن حدث. فِيْ المدرسة الثانوية تفصل بينهما، ثم يلتقيان مرة أخرى من جديد بعد أن أصبح كل منهما حياة.

والمسرحية من بطولة ديما قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

“ستلتو” هُو أيضا العمل الثالث الذي تنتجه مجموعة MBC والتي سبق لها أن قدمت مسلسل “عروس بيروت” المأخوذ من “عروس اسطنبول”، ومسلسل “حلوة ومرة” المأخوذة من المسلسل. “فِيْ الثروة والثروة”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامر المصري كان فِيْلم “نزوح” من تأليف وإخراج سعاد كعدان.