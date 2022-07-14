سامر بريطع تلفتني المرأة الطبيعية.. والبوتوكس والفِيْلر بريحوا النفسية

تسعى المرأة لإبراز جمالها وأناقتها من خلال اعتماد المكياج حسب ملامحه والمناسبة التي يجدن أنفسهن فِيْها.

هذا يجعل المكياج جزءًا لا يتجزأ من العَنّْاية الشخصية، كروتين يومي للعديد من النساء ؛ مما يمنحهم المزيد من الثقة بالنفس ويساعدهم على مواكبة أحدث اتجاهات الموضة.

وفِيْ السياق ذاته، دعا خبير التجميل سامر بريطة، فِيْ مقابلة حصرية لـ “العرب اليوم”، المرأة العربية إلَّى إيلاء المزيد من الاهتمام لبشرتها ونضارتها، والتصالح مع مظهرها الخارجي.

وأضاف سامر “ليس من المهم فقط شرب الماء وممارسة الرياضة، ولكن الأهم من ذلك، استخدام غسول الوجه الصحيح واعتماد بروتوكول محدد يشمل فِيْتامين سي والكولاجين والفِيْتامينات الأخرى التي تغذي البشرة”.

وأشارت الخبيرة التجميلية اللبنانية إلَّى أنه من الطبيعي الخضوع لمسات جمالية خاصة من خلال حقن البوتوكس والفِيْلر، بشرط ألا تكون مفرطة، وعلقت “تفكر المرأة فِيْ الجمال مع العديد من الفِيْلر والبوتوكس، وهذا كذب. . “

وأوضحت سامر بريطة أن المرأة الطبيعية أصبحت محط الأنظار، وهذا ما يجعل خبراء التجميل فِيْ معظم الحالات يلجأون إلَّى حيل مكياج خاصة لتقليل الشفتين والخدود وتقليل انتفاخ منطقة الوجه، خاصة بالنسبة للسيدات اللاتي خضعَنّْ لها. الجراحة التجميلية عَنّْد الأطباء.

اختتمت سامر بريتا مقابلتها الحصرية مع “العرب اليوم” بتسليط الضوء على أهمية تبني البساطة فِيْ المكياج الذي من المفترض أن يتناسب مع ملامح وجه المرأة وشخصيتها.