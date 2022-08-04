سامسونج تتيح برنامج الإصلاح الذاتي.. يستهدف 3 هُواتف Galaxy

أعلنت كل من Samsung US و iFixit يوم الخميس عَنّْ برنامج إصلاح ذاتي لجهاز Galaxy، على الرغم من أنهما لم يبدأا بيع الأجزاء المطلوبة.

لا يغطي برنامج الإصلاح سوى هُواتف سلسلة S21 وسلسلة، بالإضافة إلَّى جهاز لوحي فِيْ الوقت الحالي، يمكن الوصول إلَّى 3 أنواع من المكونات – مجموعات العرض والأغطية الخلفِيْة ومنافذ الشحن. ومن المثير للاهتمام أن Samsung لم تشارك بعد أي تفاصيل حول استبدال البطارية.

تتراوح أسعار المكونات لطرازات سلسلة Galaxy S20 الأقدم من 59.99 دولارًا لتجميع منفذ الشحن فِيْ جميع الطرز الثلاثة إلَّى 224.99 دولارًا لمجموعة شاشات S20 Ultra.

مجموعة من الشاشات تأتي بسعر 160.99 دولار، فِيْ حين أن تكلفة S21 Ultra حوالي 232.99 دولار، وشاشة Galaxy Tab S7 + ستكلف حوالي 219.99 دولار، بينما سعر منفذ الشحن 59.99 دولار.

يمكن لأولئك الذين يرغبون فِيْ إصلاح جهاز Galaxy الخاص بهم طلب قطع غيار وأدوات Samsung أصلية من متجر Samsung بما فِيْ ذلك مواقع البيع بالتجزئة والخدمة وكذلك من موقع iFixit على الويب، تلتزم Samsung بتوسيع مكونات الأجهزة والإصلاح التي يغطيها البرنامج فِيْ المستقبل.