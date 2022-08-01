سامسونج جلاكسي كور الجديد 2022 صيحة فِيْ عالم الهُواتف النقالة-samsung galaxy core

هل تبحث عن هاتف محمول بقدرات عالية وسعر معقول، وإذا كان الجواب نعم فلا تهتم كثيرًا، لأنك ستجد إجابتك هنا فِيْ هذا المقال، والتي سنعرضها على موقعنا، وفِيْ هذا حالة لا يوجد هاتف أفضل من سامسونج جالكسي كور، حيث أنه من الهُواتف التي تجمع بين روعة الأداء ودقة التصميم كَمْا تعودنا من هذه الشركة، فهُو عكس الشركات الأخرى، وهُو ننتج هُواتف وإمكانيات عالية الدقة ولكن السعر مرتفع، وهنا سنقدم لك تقريرًا مفصلاً عن الهاتف، لذا يرجى متابعتنا.

هاتف Samsung Galaxy Core الجديد

الآن سوف نقدم لكَمْ مواصفات الهاتف –

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

به مساحة لبطاقتي SIM من نوع نانو.

يزن الهاتف 211 جرام.

الإطار الخارجي للهاتف مصنوع من البلاستيك القوي المقاوم للكسر.

زجاج الشاشة مصنوع من مادة Corning Gorilla المقاومة للكسر والخدش.

حجم الشاشة 6.5 بوصة.

يحتوي على مكبر للصوت ومقبس مقاس 3.5 ملم يمكن سماعه فِيْ سماعة الرأس.

يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بجودة 30 إطار فِيْ الثانية.

كاميرا خلفِيْة بدقة 8 ميجابيكسل.

بالإضافة إلى كل ذلك، فهُو يحتوي على وميض، وبالتالي مصباح يدوي.

يحتوي على معالج ثماني النواة، بالإضافة إلى معالج رسوميات.

أما بالنسبة للذاكرة فهِيْ تحتوي على ذاكرة داخلية تصل إلى 32 جيجا بايت.

كَمْا يوجد منفذ لبطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 128 جيجا بايت.

يحتوي هاتف Samsung Galaxy Core على منفذ USB.

يدعم البلوتوث والواي فاي.

البطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي أمبير وغير قابلة للإزالة.

يحتوي الهاتف على راديو بالإضافة إلى إمكانية تشغيله بدون استخدام سماعة رأس.

لديها وظيفة تتبع لأنها تحتوي على خرائط و GPS.

الهاتف متوفر باللونين الأسود والأزرق.

سعر الهاتف فِيْ السوق.

تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy Core فِيْ الأسواق المصرية والإماراتية والسَعُودِيْة، وبسعر كالتالي