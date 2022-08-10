سامي الجابر يعود إلَّى كرة القدم.. رسائل كوميدية بين أساطير الهلال

أجرى سامي الجابر نجم كرة القدم التاريخي فِيْ نادي الهلال، اليوم الأربعاء، محادثة طريفة مع محمد الدعيع أسطورة الحارس فِيْ المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. .

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يعتبر المهاجم سامي الجابر البالغ من العمر 49 عامًا من أكثر اللاعبين الدوليين الذين شاركوا فِيْ المونديال حيث ظهر فِيْ 4 نسخ متتالية أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006. كَمْا كان لديه خبرة احترافِيْة . مع ولفرهامبتون واندررز من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلَّى تحقيق كل ما هُو ممكن مع الهلال.

من جهته، شارك محمد الدعيع (50 عاما) فِيْ 178 مباراة دولية، تصدرت قائمة أكثر اللاعبين فِيْ التاريخ، حيث لعب المباريات مع الأخضر السعودي، بالإضافة إلَّى أنه كان دائما أفضل حارس فِيْ المملكة. ، إما فِيْ السنوات العشر التي قضاها مع الطائي، أو خلال 11 عامًا قضاها فِيْ صفوف الهلال، حتى عام 2000.

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على هامش إعلان الهلال، الموافقة على خوض مباراة ودية ضد القادسية الكويتي، فِيْ حفل اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي، خلال شهر سبتمبر 2022، بمشاركة عربية متوقعة، دخل كل من سامي ومحمد فِيْ حوار “كوميدي”. عبر تويتر الذي نستعرضه لكَمْ فِيْ موقع “سعودي سبورت” من خلال الأسطر التالية

– سامي الجابر .. الكابتن نواف الخالدي جدير بالمخلوق .. قدم الكثير لنادي القادسية وشقيق المنتخب الوطني الكويتي، ونادي الهلال السابق يعتز بكل نجومه. الخليجيين الذين صنعوا التاريخ لناديهم ومنتخبات بلادهم.

– محمد الدعيع .. “أبو عبد الله .. هل نلعب مع القادسية أم الهلال”

– سامي الجابر أود أن ألعب ضدك يا ​​أبو عبد العزيز. لم ألعب ضدك منذ فترة طويلة.

وتفاعل قسم كبير من جماهِيْر الهلال مع الرسائل الدعائية المتبادلة بينهم، حيث يأمل بعضهم أن يرد الحارس الكبير محمد الدعيع على تحدي الهداف التاريخي سامي الجابر الذي يبدو متشوقًا للعودة للعب. كرة القدم.