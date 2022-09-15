سامي النجعي بعد رباعية النصر “كسبت التحدي”

وأعرب سامي الناجي لاعب فريق النصر الأول عَنّْ سعادته بالفوز على الباطن وأكد أن الفريق سيتحسن أكثر فِيْ الفترة المقبلة.

حقق النصر فوزا شاملا على الباطن بنتيجة 4-0، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب الباطن، ضمن منافسات اليوم الرابع لدوري الروشان السعودي 2022-2023.

رمال الجزيرة العربية. النصر يتنبأ بالاتحاد برباعية فِيْ الباطن

وقال النجعي فِيْ حديثه لقناة SSC الرياضية “أبارك لجمهُور العلم وزملائي فِيْ الفريق، لقد حققنا 3 نقاط مهمة قبل الاستراحة، وبما أن لاعبي النصر نجوم فمن الطبيعي أن يكونوا كذلك. إنها تتطلب فعل المزيد وإن شاء الله نحسن ونبني الثقة بمرور الوقت ونجهز الجماهِيْر.

وأضاف الناجي ضاحكاً “فزت بالتحدي مع رئيسي”، فِيْ إشارة إلَّى عودته إلَّى التألق بعد ارتكاب خطأ كلف النصر خسارة أمام التعاون فِيْ مباراة الدور الثاني بدوري روشان. .

وتعرض الناجي لانتقادات شديدة من الجماهِيْر بعد أن تسبب فِيْ خطأ ساهم فِيْ خسارة النصر أمام التعاون بهدف نظيف جاء فِيْ الدقائق الختامية لمباراة الدور الثاني للفريقين أمام النجاي واستعادته. التوازن بتسجيله هدفاً فِيْ مرمى ضمك، وهدف آخر ضد الباطن، فِيْ مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري السعودي.

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ورفع النصر رصيده إلَّى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الباطن بدون نقاط، فِيْ المركز السادس عشر والأخير.

ووجه النصر تحذيرا قويا للاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين فِيْ 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباراة الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

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