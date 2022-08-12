سانتوس البرازيلي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لوكاس براجا

وأوضح نادي سانتوس البرازيلي حقيقة أن النادي الأهلي يفاوض للتعاقد مع لوكاس براغا لاعب كرة القدم الأول للفريق.

وذكرت شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية الشهيرة، أن النادي الأهلي أراد التعاقد مع لوكاس براغا، اللاعب البرازيلي من سانتوس، مقابل 4 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أندريس رويدا رئيس نادي سانتوس في تصريحات نشرها البرازيلي “يو أو إل” “لم نتلق أي عرض من الأهلي لضم لوكاس براغا”.

وأكد أنه لا توجد نية لبيع اللاعب في المقام الأول، وعدم تحديد سعر له.

انضم لوكاس براغا إلى سانتوس في 2022 وخاض 143 مباراة مع فريقه، وسجل 13 هدفًا بالإضافة إلى تحويل 8 أهداف أخرى. وخاض براغا 44 مباراة مع فريقه هذا الموسم، وسجل هدفين وهدافًا يتيمًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، في منافسات كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءا، في اليوم السادس عشر من بطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.