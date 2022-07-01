سانتو “مدرب الاتحاد المرتقب”.. تلميذ مورينيو صاحب الـ”0″ بطولات

فِيْ مفاجأة عالية، اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي من عقد رسمي مع مدير فني جديد. إدارة فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

الاتحاد، الذي بدأ موسم 2022-2022 بشكل رائع، تعثر فِيْ الأسابيع الأخيرة ؛ التنازل عَنّْ لقب دوري المحترفِيْن السعودي، لصالح منافسه الهلال، بهزيمته فِيْ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفِيْن، أمام الفِيْحاء.

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هذا الانهِيْار الكبير فِيْ النتائج جعل الإدارة الاتحادية ؛ يتراجع عَنّْ تمديد عقد الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق كرة القدم الأول.

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي علاء سعيد، المقرب من مجلس النواب الاتحادي، أن إدارة الهِيْلي توصلت إلَّى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وكشف سعيد فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عَنّْ توقيع عقود بين الاتحاد وسانتو ؛ سيكون قريبا جدا.

– إذن، من هُو نونو سانتو، “مدرب الاتحاد المستقبلي”

برتغالي من مواليد 25 يناير 1974. اقتحم عالم التدريب فِيْ عام 2010، عَنّْدما تولى تدريب حراس المرمى فِيْ نادي ملقة الإسباني، ثم فِيْ فريق باناثانيكوس اليوناني.

فِيْ عام 2012، تولى نونو سانتو المسؤولية كأول رجل فِيْ الجهاز الفني. عَنّْدما أخرج فريق ريو افِيْ البرتغالي.

منذ آفِيْ، أدار سانتو العديد من الأندية الدولية “كَمْدير فني” ؛ هم بورتو من البرتغال وفالنسيا من إسبانيا، والثنائي الإنجليزي ولفرهامبتون وتوتنهام هُوتسبر.

طوال مسيرته التدريبية، أخرج نونو سانتو 407 مباراة، حقق فِيْها 196 فوزًا و 95 تعادلاً و 116 خسارة.

وسجلت الأندية بقيادة المدرب البرتغالي 589 هدفا فِيْما تلقت شباكها 431 هدفا.

فشل سانتو فِيْ الفوز بأية بطولات كبرى رغم قيادته للأندية الدولية. مثّل بورتو وفالنسيا وتوتنهام سعيدًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “Championship Ship” مع ولفرهامبتون.

نونو سانتو يعتبر من تلاميذ المدرب العالمي جوزيه مورينيو حيث تدرب تحت يده فِيْ بورتو بالبرتغال. كان أحد اللاعبين الفائزين مع فريق كرة القدم الأول، دوري أبطال أوروبا 2004.