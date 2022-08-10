سانتو يشتبك مع البلوي فِيْ الاتحاد.. “لفظ صادم وقرارات نارية”

يبدو أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات خطيرة داخل نادي الاتحاد، فِيْ سياق قضيتي النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، والجناح الشاب مهند الشنقيطي.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع إيقاف حمدالله والمدير مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي للنادي حميد البلوي “6 أشهر” ؛ مقابل التفاوض مع النجم المغربي خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر.

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علاوة على ذلك … العميد والبلوي مهددون الآن بـ “عقوبات جدية”. اتهم بتزوير التقارير الطبية للشنقيطي لمنعه من الانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي فِيْ كأس آسيا تحت 23 سنة.

* انقلاب نونو سانتو على البلوي فِيْ الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى انقلاب المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، على المدير العام.

وقال المرسل فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر “فِيْ بلد وفِيْ دوري وفِيْ ناد وفِيْ مباراة … وصلت المعلومة إلَّى مدرب الفريق بعدم الثقة باللاعب المحلي المتميز.، لأن قرار عدم المشاركة سيظهر “.

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وأضاف الصحفِيْ الرياضي “المدرب بدأ بإعادة الحساب، فِيْ اللقاءات التي جرت بينه وبين سبب هذه الأزمة”.

وأشار إلَّى أن المدرب وصف سبب هذه الأزمة بـ “الشيطان”، كَمْا دعا الإدارة إلَّى اتخاذ “قرارات جريئة” وعدم التزام الصمت حيال ما يفعله هذا الشخص.

فسر المعجبون تغريدة المرسل ؛ أن الإدارة طلبت من سانتو عدم الوثوق بالشينقيتي، بسبب قرار متوقع بـ “إيقافه” ؛ وأثار ذلك غضب المدرب البرتغالي الذي طالب باتخاذ قرارات ضد البلوي سبب هذه الأزمة.