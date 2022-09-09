سانتو يشيد بمدرب الرائد.. ويؤكد الاتحاد فريق متكامل

وأكد البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن مباراة الرائد كانت صعبة للغاية كَمْا كان متوقعا، وأكد أن الرائد منافس منظم للغاية، واتسم بهجمات مرتدة خطيرة. .

وتغلب الاتحاد على الرائد 1-صفر فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

شاهد تفاصيل مباراة الرائد والاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي

وقال سانتو، خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي أعقب المباراة، “كنا قادرين على السيطرة على هجمات الرائد، وبدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكانت لدينا فرص للتسجيل، وافتقرنا إلَّى الفعالية فِيْ الهجوم، وهُو ما كان سيجعل اللعبة الأكثر راحة بالنسبة لنا “.

وتابع “فِيْ الشوط الثاني قمنا بتغيير بعض الأشياء فِيْ الفريق، ولهذا السبب كانت الاستحواذ أفضل للاتحاد، وتمكنا من الوصول إلَّى مرمى الرائد من ركلة حرة، لكنها جاءت من هجوم. ” العبارة.”

وأضاف سانتو “برز الاتحاد لكونه متكامل وعمل بجد لتحقيق الفوز، وفِيْ الشوط الثاني كان علينا التقاط الكرة والسيطرة على المساحات”.

وأضاف لقد حققنا فوزًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا، لكن علينا تحليل هذه المباراة بعمق لتحسين ومواصلة طريقنا فِيْ التحسين، وأؤكد مرة أخرى أننا نواجه فريقًا خاصًا، وأهنئ Al- مدرب رائد للتمثيل “.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 7 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليصعد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد سجل الرائد بثلاث نقاط ليحتل المركز العاشر.

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