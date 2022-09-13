سانتو يغيير قناعاته.. تعديلات بتشكيل الاتحاد لتعويض غياب شراحيلي

حرص المدير البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على إجراء بعض التغييرات على قائمة الفريق لتعويض غياب مدرب دوري الخليج المحترف أحمد الشراحيلي.

يستقبل فريق الاتحاد نظيره الخليجي، الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة الساطعة)، فِيْ إطار اليوم الرابع لموسم 2022-2023. من دوري روشان السعودي.

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ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدرب نونو سانتو يختار بين سلسلة من الخيارات العَنّْصرية لتعويض غياب أحمد الشراحيلي.

أثار النجم أحمد شراحيلي، الذي انضم إلَّى الاتحاد صيف 2022، قادمًا من الشباب، مخاوف شريحة كبيرة من الشارع الرياضي السعودي، بعد اشتباك عَنّْيف مع رومان متريتا، فِيْ لقاء الرائد، فاز فِيْها زملاء المدرب البرتغالي نونو سانتو بهدف نظيف.

وأكدت الفحوصات والأشعة السينية إصابة شراحيلي بـ “التواء فِيْ الكاحل”، وسيغيب عَنّْ صفوف الاتحاد لمدة 6 أسابيع كاملة.

يدرس المدرب نونو سانتو إجراء تغييرات صغيرة على قائمة الكبار ضد الخليج، نظرا لرغبته فِيْ تعزيز الجانب الهجومي، وتفعيل الأدوار الهجومية للاعبي اللعبة.

وفِيْ السياق ذاته، قرر سانتو الاستعانة بالثنائي أحمد حجازي وحمدان الشمراني فِيْ قلب الدفاع لتعويض غياب الشراحيلي، فِيْما استعان أحمد بمسعود وعمر هُوساوي كظهِيْرين.

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والجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، وفاز فِيْ مباراتين وتعادل واحد.