سانتو يكشف عَنّْ 7 مطالب هامة فِيْ الاتحاد

بدأ البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الجديد، رحلة “العمل الجاد” فِيْ قلعة العميد لبدء الموسم الجديد بقوة بشكل يساعده على تحقيق البطولات مع كتيبة النمور فِيْ. الموسم الجديد.

وبمجرد أن تولى سانتو مسؤولية تدريب العميد قبل أيام قليلة، بدأ فِيْ تحديد مطالبه على إدارة النادي لتوفِيْر كل سبل النجاح، وهُو ما نرصده وفقًا لتقارير من قلعة الاتحاد.

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1_ سانتو طلب من إدارة العميد التوقيع على لاعب وسط أجنبي جديد يتمتع بمهارات فنية عالية وينضم للفريق.

2_ أوصى المدرب البرتغالي بالاستغناء عَنّْ البرازيلي برونو هنريكي، لأن الفريق لم يكن بحاجة إلَّى مجهُوده الفني.

3_ رفض المدرب الجديد لفريق الاتحاد رحيل أي لاعب أو إدراج أي صفقة دون الرجوع إليها حتى لو كانت هناك اتفاقيات بين الاتحاد وأي لاعب قبل أن يتولى المسؤولية.

4_ يرى سانتو أن الفترة المقبلة ستشهد إعارة بعض لاعبي الاتحاد إلَّى الأندية المحلية لاكتساب المزيد من الخبرة، وسيحدد هؤلاء اللاعبين بالتنسيق مع إدارة النادي فِيْ الفترة المقبلة.

5_ حث المدرب البرتغالي إدارة العميد على توظيف ظهِيْر أيمن أجنبي إذا لم يتمكن من توفِيْر لاعب محلي متميز فِيْ هذا المركز.

6_ حذر المدرب البرتغالي من تأجيل أي لاعب من مَوعِد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد التي تبدأ فِيْ 20 يوليو عَنّْدما يطير العميد لإقامة معسكر خارجي فِيْ النمسا.

7_ دعا سانتو إلَّى ة اللوائح المالية للفريق للتأكيد على الجميع داخل الفريق وغرس روح جديدة من الانضباط.