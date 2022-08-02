سانتو يمنح شارة قيادة اتحاد جدة لأحمد حجازي في الموسم الجديد

تم تعيين نونو سانتو، مدرب فريق نادي اتحاد جدة الأول لكرة القدم، قائداً للكابتن في موسم 2022-2023 الجديد.

كشفت صحيفة الرياضية اليومية، أن المدير الفني لاتحاد جدة يسير على الطريق الصحيح لتسليم شارة القيادة للاعب المصري الدولي أحمد حجازي، مدافع العميد، خلال الموسم الجديد.

وكان نونو سانتو قد قدم أحمد حجازي، شارة القيادة لاتحاد جدة، في أول مباراة ودية للفريق خلال معسكره الحالي استعدادًا للموسم الجديد، في خطوة لمنحه إياه في الموسم الجديد.

تسلم زياد الصحافي شارة القيادة من اتحاد جدة، إثر إصابة قائد الفريق كريم الأحمدي الذي غادر نهاية الموسم الماضي وقرر الاعتزال نهائياً قبل أيام.

وحصل مارسيلو جروهي على الدرع في غياب زياد الصحافي، ورغم استمرار الثنائي مع اتحاد جدة إلا أن القديس القديس يسلمه لأحمد حجازي.