سانتو ينقلب على الاتحاد.. والحائلي يرد بـ”أخطر قرارات 2022″

اندلعت أزمة كبيرة بين البرتغالي نونو سانتو، المدرب الجديد للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، ومجلس الإدارة برئاسة أنمار الهِيْلي.

وأعلن الاتحاد قبل أيام عَنّْ تعاقده مع سانتو لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024. إدارة أول فريق كرة قدم مقابل 8 ملايين يورو.

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بالإضافة إلَّى سانتو، دعمت إدارة الحيلي فريق كرة القدم الأول بثنائي محلي كبير. وهما قلب الدفاع أحمد شراحيلي والظهِيْر الأيسر الشاب زكريا هُوساوي.

كشف الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، خلال الساعات الماضية، عَنّْ تعاقد العميد مع النجم الدولي المصري طارق حامد، متوسط ​​ملعب فريق الزمالك الكروي الأول، رافضا المدرب البرتغالي إتمام الصفقة.

* سيناريوهات جديدة فِيْ أزمة اتفاق طارق حامد

فِيْ هذا السياق، نشرت تقارير مصرية مشاهد جديدة لأزمة انتقال حامد إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

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وأشارت التقارير إلَّى أن نونو سانتو “غاضب” من إدارة الاتحاد ؛ لترتيب صفقة نجم الزمالك المصري. بدون علمك.

وأشار إلَّى أن المدير الفني الجديد لقلعة العميد اشترط على الهِيْلي ومجلسه اختيار الصفقات الجديدة بعلمهم. الأمر الذي تم تجاهله بتوظيف طارق حامد.

لتهدئة سانتو، أعلنت تقارير مصرية أن مسؤولين نقابيين وعلى رأسهم الهِيْلي اتصلوا بحامد. إبلاغك رسميًا بسحب عقدك.

ويقال إن الاتحاد يأمل فِيْ ألا يصعد النجم المصري الدولي “القضية”. خاصة أنه وقع عقوداً رسمية مع فريق كرة القدم الأول، لمدة موسمين، مقابل 5 ملايين دولار.