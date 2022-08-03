سانتو يهز الاتحاد.. تصرف “مثير” مع حمد الله بعد عقوبات النصر

فاجأ البرتغالي نونو سانتو، المدرب الجديد لنادي الاتحاد، الشارع الرياضي السعودي بسلوك مثير، إلَّى جانب النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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اتفاق غريب بين النصر وحمد الله .. مفاجأة 2022

ولعب النجم المغربي الكبير مع نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.

* جلسة نونو سانتو مع حمدالله بعد اعتقاله

ظهر “الحزن الشديد” على وجه حمدالله، خلال تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأربعاء، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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سانتو كان على استعداد لدعم الحمد الله. تحدث معه مطولاً، على هامش تدريب فريق كرة القدم الأول.

ظهر المدرب البرتغالي. يجلس بجانب النجم المغربي، على أرضية ملعب التدريب ؛ مخاطبته ببعض الكلمات التي يبدو أنها جاءت إليه كحافز للتغلب على أزمة إيقافه.