سانتو يوجه صدمة لمحترف الاتحاد.. رحيله اقترب فِيْ الشتوية

يواصل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد استعداداته لمواجهة الخليج فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن، تحت إشراف البرتغالي نونو سانتو.

مَوعِد مباراة الاتحاد والخليج فِيْ دوري المحترفِيْن السعودي

يستقبل الاتحاد نظيره الخليجي فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة الساطعة”.

سانتو يثير فضيحة نقابة المحترفِيْن

اقرأ أيضا …

جولة “4” دوري روشان .. الشباب يضع العدالة على المحك والهلال يواجه الوحدة

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن سانتو يتجه إلَّى المواجهة الخليجية، استناداً إلَّى قائمة الأجانب وهم “مارسيلو غروهِيْ، رومارينهُو، إيغور كورونادو، أحمد حجازي، طارق حامد، هِيْلدر كوستا، عبد الرزاق حمدالله”، فِيْ حين سيشارك برونو هنريكي. . يتم استبعادها مرة ثانية من القائمة.

واستبعد سانتو هنريكي من مواجهة الرائد فِيْ الجولة الثالثة بعد رفع إيقاف عبد الرزاق حمدالله من قبل مركز التحكيم الرياضي.

تضاءلت فرص المحور البرازيلي فِيْ الاستمرار فِيْ صفوف الاتحاد، ورحيله وشيك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، فِيْ ظل تقارير إعلامية تفِيْد بأن سانتو غير مقتنع بمستوى تقدم هنريكي خلال الحفلات.