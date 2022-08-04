ساندتها ريهام حجاج وتزوجت بعمر الـ 14.. من هِيْ إيمي تاتو

تساءل الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ خبيرة التجميل المصرية، إيمي كَمْال، المعروفة إعلاميا بـ “آمي تاتو”، بعد الأزمة التي نشأت بعد إعلانها أنها ستقدم برنامجا على قناة “صنز” خلال الفترة المقبلة. قبل أن يتم إيقاف القرار.

واعتبر العديد من المراقبين استضافة إيمي تاتو لبرنامج بعَنّْوان “يوم القمر” بمثابة “تقويض لقيمة وقيمة الإعلام المصري”.

تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري لوقف ما أطلق عليه “مهزلة” من قبل المؤيدين، وقرر مكتب المجلس إيقاف برنامج إيمي تاتو على قناة “الشمس”، بعد شكاوى متعددة بشأن انتهاك حقوق البرنامج. الرموز الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الممنوح للقناة، وقررت إحالة الموظف القانوني للتحقيق فِيْ الانتهاكات المنسوبة إلَّى القناة.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها، اشتهرت “إيمي تاتو” على مواقع التواصل بالفِيْديوهات التي تتحدث فِيْها بشكل عفوي، من داخل صالون التجميل الخاص بها، ونالت تفاعل الجمهُور، وكذلك صورها مع مختلف المشاهِيْر والفنانين. ووصفت نفسها بأنها ليست “مصففة شعر” قائلة “أنا خبيرة تجميل بختم صنعة”.

تمتلك إيمي العديد من مراكز التجميل فِيْ القاهرة والإسكندرية، ومن أبرز عملائها صفاء جلال ومفِيْدة شيحة وريهام سعيد وغيرهم. كَمْا توثق بعض الوصفات للوجبات التي تعدها فِيْ المنزل.

قالت إيمي تاتو سابقًا إنها تزوجت فِيْ سن الرابعة عشرة، وأشارت إلَّى أن زوجها هُو من علمها كَيْفَِيْة الطهِيْ بطريقة خاصة، وكشفت أنها أنجبت ولداً طوال حياتها الزوجية.

بأسلوب قريب من السخرية فِيْ عرض الفِيْديوهات عبر مواقع التواصل، استطاع أن يجذب انتباه الكثير من المتابعين، حيث أبدت الفنانة المصرية بسنت شوقي إعجابها بشخصيتها وأرادت تجسيد هذه الشخصية فِيْ أحد أعمال الفنانة. الفن، واصفا إياها بـ “وحش مستوى الكاريزما”.

اشتهرت إيمي تاتو بشكل متزايد بظهُورها فِيْ برنامج تلفزيوني، وأشهر هذه المقابلات ظهُورها مع الإعلامية بوسي شلبي.

ردت خبيرة التجميل على الغضب والنقد الذي تعرضت له بعد إعلان ظهُورها فِيْ برنامج تليفزيوني “بصراحة لا أعرف لماذا كان هناك غضب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين بعض الإعلاميين وخاصة المبتدئين. أكبر من حجمه، كان الموضوع بأكَمْله عبارة عَنّْ فقرة فِيْ برنامج استضافته فِيْ الأصل مذيع. والموضوع مكتمل أو منتهِيْ، ولا يحدث أي فرق بالنسبة لي. “

إيمي تاتو تلقت بعض الدعم من المشاهِيْر، ولا سيما الممثلة المصرية ريهام حجاج، التي قالت “لا أفهم حجم هذا الهجوم على عرض من قبل، حتى عَنّْدما يخرج، والناس لا يشاهدون حلقة منه”. . بادئ ذي بدء، إيمي تاتو ناجحة جدًا فِيْ التخصص الذي تتحدث عَنّْه فِيْ البرنامج الذي سيقدمونه … ثانيًا، هذا هُو مصدر رزق ربنا، مما يعَنّْي أن الناس يجب أن يكونوا راضين عَنّْ سبل عيشهم. هذا بجدية هُو الأكثر فظاعة. شيء من العالم. “

كَمْا دعمتها الاعلامية المصرية ريهام سعيد قائلة “يا عالم الرحمة .. اولا ايمي تاتو ليست مذيعة فِيْ قناة الشمس .. هذه فقرة عَنّْ برنامج به مذيعة .. والفقرة. يتحدث عَنّْ مستحضرات التجميل التي أثبتت فعاليتها فِيْها. ثانيًا، ما مقدار هذا النقص فِيْ الأدب، وعَنّْ فكرة كل من كتب منشوراً يهاجم هِيْموت ويعمل فِيْ وسائل الإعلام، هُو إيمي واحد انتهز الفرصة منك لا أحد يأخذ رزق أحد.