ساندته بقضية الاغتصاب.. سعد لمجرد يعلن زواجه ومفاجأة عن هوية زوجته، في الأوقات الأخيرة تداولت وسائل الاعلام المغربية والعربية عن زواج سعد لمجرد من غيثه علاكي، وهذا الخبر الذي ضج منصات التواصل الإعلامي وكانت المفاجأة لكافة المتابعين لسعد لمجرد، ولهذا السبب اصبح الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يهتمون في التعرف على قصة سعد لمجرد بزواجه من غثيه العلاكي، وسوف نقوم بالتوضيح عن الغيثة العلاكي وسعد لمجرد بشكل تفصيلي.

سعد لمجرد ويكيبيديا

سعد لمجرد هو واحد من الشخصيات المغربية البارزة في المجال الفني الذي حقق شهرة واسعة بمختلف انحاء الوطن العربي، وكبر وترعرع بوسط عائلة فنية مشهورة على مستوى العالم، ويكون ابن الفنان بشير عبدون وامه الممثلة نزهة الكراكي، وولد سعد لمجرد في دولة المغرب باليوم السابع من شهر ابريل لعام 1985 ميلادي ويحمل الجنسية المغربية .

السيرة الذاتية سعد لمجرد

الفنان المغربي المشهور سعد لمجرد يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف الجنسيات العربية، كونه يعمل على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية المميزة الذي من خلالها حقق الشهرة الواسعة بمختلف العالم، لذا يهتم البعض في التعرف على ابرز المعلومات الشخصية الخاصة به، وهي من خلال سيرته الذاتية على النحو الاتي:

الاسم : يعد البشير لمجرد .

المشهور : بسعد لمجرد .

تاريخ ميلاده : اليوم السابع من ابريل لعام 1985 ميلادي .

محل الولادة : المغرب .

الجنسية : المغربية .

الحالة الاجتماعية : متزوج .

سنوات النشاط : منذ عام 2007 ميلادي لهذه اللحظة .

اعلان زواج سعد لمجرد

في الأوقات الأخيرة تم تداول وسائل الاعلام المغربية والعربية خبر اكتشاف زوجة سعد لمجرد، وتكون زوجته غيثه العلاكي وهي فتاة مغربية تحمل الجنسية المغربية، وظهرت غيثة العلاكي ببعض الصور مع سعد لمجرد وهذا سبب اكتشاف هذا السر، ومع العلم ان غثيه العلاكي خارج من الأوساط الفنية، وهي كانت بمجرد صديقة له ومقربة لأحدى افراد عائلته .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم ابرز المعلومات والتفاصيل الخاصة بسعد لمجرد، ووضحنا ساندته بقضية الاغتصاب.. سعد لمجرد يعلن زواجه ومفاجأة عن هوية زوجته، الذي كان يتساءل عنها الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.