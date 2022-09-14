اشتهرت النبأ خلال الأيام الماضية بوجود علاقة عاطفِيْة بين الفنانة المصرية ساندي والفنان علي ربيع، وحدث ذلك بعد انفصال الأخير عَنّْ زوجته الثانية ونشر صورة له مع ساندي فِيْ حسابه على موظفِيْ مواقع التواصل الاجتماعي. . موقع “انستجرام” الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهُور الذي بدأ يتساءل عَنّْ الحَقيْقَة.

“العرب اليوم” تواصلت مع ساندي لتكتشف حَقيْقَة الأمر، الأمر الذي فاجأه تماما، حيث ردت قائلة “ما يشاع غير صحيح، إنه مجرد شائعة. علي ربيع أخ لي وقد صداقة معه لمدة 3 سنوات، يدور الواقع حوله، لكن لم يفكر هُو ولا أنا فِيْ أي علاقة “.

قبل أيام أطلقت ساندي أغنيتها الأخيرة “أفتر ناو” والتي لقيت استحسان جمهُورها، وقالت عَنّْها “ما شدني لتقديم الأغنية أن كلماتها جديدة. دائما أكتب كلمات جديدة، لذلك عَنّْدما سمعت ذلك لم أتردد فِيْ الموافقة “.

وبخصوص ردود الأفعال على الأغنية، علق قائلاً “تلقيت ردود فعل إيجابية للغاية، سواء بسبب الأغنية أو طريقة ظهُورها، يعتبر هذا أمر نادر الآن، حيث أن معظم الأعمال لها ردود فعل إيجابية مختلفة بين والسلبية. “

من ناحية أخرى؛ ساندي مشغولة حاليا فِيْ استكَمْال اغاني باقي الالبوم، وحول ذلك قالت “انا اقوم حاليا بتحضير البوم مصغر يحتوي على 5 اغاني من تأليف ولحن عزيز الشافعي. انتهِيْت من تسجيل ثلاث اغاني فِيْديو كليب. من المفترض أن يتم تصويره بطريقة فنية جديدة كل 10 أيام “.

وتابع “أنا أيضا أستعد لإطلاق أغنية جديدة فِيْ الأيام القليلة المقبلة بعَنّْوان” الحلّة الحلّة “.

ولفتت ساندي إلَّى أنها لم تتوقف عَنّْ التمثيل فِيْ حياتها، حيث حصلت على ورش عمل خلال الفترة الماضية، لأنها لم تكن راضية عَنّْ تمثيلها فِيْ الأفلام التي قدمتها، مضيفة “خلال فترة كورونا عرضت علي وظائف مختلفة. كان علي أن أرفض لأنني لم أحصل على ورش عمل فِيْ ذلك الوقت، لكنني الآن أنتظر وظيفة جيدة “.

أما سر عدم إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية، فقد كشفت أن ذلك كان خلال مرحلة انتشار فِيْروس كورونا، الأمر الذي جعلها تنأى بنفسها عَنّْ الوسط الفني.

وأكد أن هناك سببًا آخر وهُو أنه لا يعرف ما يحتاجه الجمهُور سواء كانت أغاني راب أو مهرجانات أو دراما، لذلك قرر الابتعاد لفترة، لكن أعماله الغنائية القديمة تتجه إلَّى تيك. . ووجدت توك حاليًا أن الجمهُور كان يبحث عَنّْها مما شجعها على العودة مرة أخرى والاستعداد لعدة حفلات موسيقية متنوعة فِيْ الفترة المقبلة.