سايبرك.. برنامج يعزز الأمن السيبراني بالمملكة

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، إطلاق برنامج “Cyberc” لتطوير قطاع الأمن السيبراني، والذي يعد من المحفزات الرئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويهدف إلى تطوير وبناء قدرات المتخصصين في المجالات. الأمن السيبراني، وتحديد تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي في مجال تحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني في المملكة.

أهداف إلكترونية

وأوضحت الهيئة أن برنامج “Cyberc” يتضمن، في مرحلته الأولى، سلسلة من المبادرات، من بينها تدريب موظفي الهيئات الوطنية، وتسريع أعمال الأمن السيبراني الهادف إلى تحفيز منظومة الصناعة، وتعزيز تطوير منتجات وخدمات وخدمات الأمن السيبراني الوطنية. الحلول، وإطلاق النسخة الثانية من تحدي الأمن السيبراني وتقديم برامج نوعية لمسؤولي الأمن السيبراني (CISOs) بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ مجموعة من التمارين الإلكترونية التي تشمل بيئة افتراضية تحاكي أنواعًا مختلفة الهجمات الإلكترونية والحوادث، ويساهم في معرفة كيفية التعامل معها وإدارتها.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يرتكز على ستة محاور رئيسية هي “الابتكار وريادة الأعمال، مدراء الأمن السيبراني، خبراء الأمن السيبراني، الخريجين الجدد، مدربي الأمن السيبراني، المختصين في هيئات التحقيق والسلطات القضائية”. تهدف في مرحلتها الأولى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم وتأسيس أكثر من 60 شركة وطنية في هذا المجال، ودعم أكثر من 40 شركة ناشئة من خلال مسرّع الأمن السيبراني، وإنشاء أكثر من 20 شركة ناشئة من خلال تحدي الأمن السيبراني. وتمكين حوالي 10،000 سعودي في مجالات الأمن السيبراني، بما في ذلك أكثر من 1500 ممنوح في الهيئات الوطنية، وتطوير المهارات القيادية لأكثر من 150 ضابط أمن إلكتروني في المملكة، وتدريب أكثر من 5000 رجل وامرأة سعوديين من خلال التدريبات الإلكترونية المتقدمة.

جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجعية الوطنية في شؤونها، وتعمل في المملكة على تشجيع الابتكار والاستثمار فيها، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في الإعداد. لبرامجها التعليمية والتدريبية، وإعداد المعايير المهنية ذات الصلة.