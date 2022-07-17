سباق روسي أوكراني على بيع الذهب.. ميدان جديد للحرب

باع البنك المركزي الأوكراني كَمْيات كبيرة من احتياطيات الذهب فِيْ البلاد، منذ بدء الحرب على البلاد فِيْ فبراير الماضي.

قال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، اليوم الأحد، إن البنك باع 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الُغُزو الروسي فِيْ 24 فبراير.

وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي للتلفزيون الحكومي “نبيع (هذا الذهب) حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد”.

وأضافت أن الذهب لم يباع لدعم الهريفنيا الهريفنيا.

ولم تكشف نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني فِيْ بيانها عَنّْ طريقة البيع أو من اشترى هذه الكَمْية الكبيرة من الذهب

ونقلت وكالة تاس للأنباء عَنّْ نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن روسيا ستسعى لتصدير الذهب إلَّى دول أخرى بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسية.

أعلنت الولايات المتحدة قبل أسابيع عَنّْ حزمة جديدة من العقوبات، بما فِيْ ذلك حظر الواردات الجديدة من الذهب الروسي، كجزء من تعهدات من قبل قادة مجموعة السبعة هذا الأسبوع لممارسة مزيد من الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

فِيْ 28 يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت واردات جديدة من الذهب الروسي، مما زاد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، تماشيًا مع التزامات مجموعة السبع.

وقالت الحكومة البريطانية فِيْ وقت سابق إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي فِيْ إطار إجراءات تهدف إلَّى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

سيدخل الحظر حيز التنفِيْذ قريبًا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثًا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

تسير الحرب فِيْ أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس الآن، ببطء، ولا تلوح فِيْ الأفق نهاية لها.

وحثت إندونيسيا مجموعة العشرين على المساعدة فِيْ إنهاء الحرب فِيْ أوكرانيا، وسط اتهامات روسية بأن الغرب أضاع فرصة لمعالجة القضايا العالمية.

بعد انتهاء محادثات وزراء مالية مجموعة العشرين، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي إن الاجتماع فِيْ بالي طغت عليه أجواء الحرب وتأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة، ونوقشت هذه الأمور فِيْ جميع الاجتماعات الثنائية تقريبًا.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على هامش الاجتماع إن تحديات ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة “تفاقمت بشكل كبير بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا”.

تواجه أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للحبوب فِيْ العالم، صعوبات فِيْ تصدير البضائع بسبب إغلاق العديد من موانئها مع احتدام الحرب على طول ساحلها الجنوبي.

متى تنتهِيْ الحرب

سأل مايكل أوهانلون، مدير أبحاث السياسة الخارجية فِيْ معهد بروكينغز، هل يمكن أن تستمر الحرب فِيْ أوكرانيا لسنوات.

فِيْ مقال لمجلة “National Interest”، أشار أوهانلون إلَّى أن الحرب فِيْ أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس الآن، تسير بخطى بطيئة، ولا تلوح فِيْ الأفق نهاية لها.

وأشار إلَّى أن أوكرانيا لا تزال تأمل فِيْ استعادة 20 فِيْ المائة من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا، بما فِيْ ذلك شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو فِيْ عام 2014، لكن هذا غير متوقع عسكريًا، ومن المرجح أن يمتد لأشهر وربما سنوات عديدة من القتال.

وأشار إلَّى أن رغبة بعض المسؤولين الغربيين فِيْ تزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة للقتال قد تكون سليمة من الناحية الأخلاقية، ولكنها مشكوك فِيْها من الناحية الاستراتيجية.