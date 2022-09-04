سبب إيقاف اللاعب مهند الشنقيطي وتغريم ناديه بعد عدم الانضمام لمنتخب السعودية، تم توقيف اللاعب مهند الشنقيطي من اللعب ضمن خدمات نادي اتحاد السعودية ( نادي النمور )، وذلك لرفضه اللعب ضمن صفوف المنتخب السعودي، فهذا الأمر يجعل من النادي يتحمل عواقب رفضه لإدراج اللعب مهند الشنقيطي الى صفوف المنتخب السعودي.

سبب إيقاف اللاعب مهند الشنقيطي وتغريم ناديه بعد عدم الانضمام لمنتخب السعودية

مهند الشنقيطي هو لاعب الاتحاد السعودي تم إيقافه عن اللعب في النادي لمدة شهرين بداية من يوم 28 أغسطس لعام 2022 وحتى ينتهي الشهرين، وتم تغريم نادي اتحاد جده بمبلغ 300 الف ريال سعودي لعدم تلبيه نادي الاتحاد السعودي انضمام مهند الشنقيطي الى صفوف المنتخب السعودي الأولمبي، حيث يعتبر هذا الامر من الأمور التي لا ينبغي ان تحصل في نوادي كره القدم فهذا الامر يجعل من اي لاعب يقوم بالدخول الى نادي كره القدم وباتباع المعلومات التي يظهرها المنتخب الوطني لأي لاعب، فيجب على النادي ان يقوم بإدراج اللاعب الى قائمه المنتخب الوطني.

من هو مهند لشنقيطي

مهند الشنقيطي هو لاعب اتحاد جده انضم الى صفوف الاتحاد ولاعبه بمركز وسط الملعب وهو لاعب كبير جدا حيث يبلغ مهند الشنقيطي 23 عاما ويلعب ظهيرا ايمن في نادي اتحاد جدة وانضم مهند الشنقيطي لصفوف نادي اتحاد جدة الملقب بنادي النمور في عام 2018 قادما من نادي احد.

السيرة الذاتية مهند الشنقيطي

مهند الشنقيطي اللاعب السعودي الذي تم إيقافه لمدة شهرين مع ناديه اتحاد السعودية ونعرض لكم العديد من المعلومات عن اللاعب مهند الشنقيطي كما يلي:

الاسم الكامل: مهند مصطفى الشَنقيطي.

اسم الأب: مصطفى الشَنقيطي.

تاريخ الميلاد: 12 مارس من عام 1999 م.

مكان الميلاد: المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

مكان الإقامة: في مدينة جدة.

العمر الحالي: 23 عامًا.

الجنسية: السعودية.

الديانة: الإسلامية.

اللغة الأم: اللغة العربية.

الوضع الاجتماعي: عازب.

المهنة: لاعب كرة قدم.

النادي: اتحاد جدة.

المركز: ظهير أيمن.

سيغيب مهند الشنقيطي عن منافسات المسابقة الأسيوية لعام 2022م ، وذلك لرفض نادي اتحاد جده بانضمام اللاعب الى المنتخب الوطني السعودي ما يجعل من اللاعب بالتوقف عن اللعب لمدة شهرين والمنتخب سيقوم بدفع الغرامة لما فعله من رفض لطلب المنتخب الوطني السعودي، اثار ذلك الجدل في وسائل الاعلام والصحافة لما قدمه مهند الشنقيطي من رفض لمنتخب السعودية.