سبب اتهام محمد رمضان بالشذوذ ، لقد أثار اهتمام الكثير ممن يهتمون ويتابعون الممثل والمطرب محمد رمضان صاحب الجنسية المصرية ، حول الأخبار التي نشرت خلال الاوقات الأخيرة عبر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي موجهاً اتهام محمد رمضان بالشذوذ ، فماهية علاقة محمد رمضان بالشذوذ الجنسي والمثلية ، وذلك نتيجة العديد من المنشورات التي نشرت حول ذلك الأمر كونه أثار جدلا كبيرا على المستوى المحلي في جمهورية مصر العربية ، تابعوا معنا .

من هو محمد رمضان من ويكيبيديا

محمد رمضان مغني وممثل مصري الجنسية. من مواليد جمهورية مصر العربية عام 1988 م. أحب التمثيل منذ أن كان طفلاً صغيرًا، فبدأ في المسرح المدرسي، ثم انتقل إلى التلفزيون بعد أن أشاد به الفنان عمر الشريف. بدأ مشواره الفني التلفزيوني بأدوار صغيرة في أكثر من مسلسل منها مسلسل سندريلا، لكن شهرته الحقيقية بدأت عندما قدم دورًا مميزًا في فيلم “إحكي يا شهرزاد”، وبعد ذلك أصبح أحد النجوم البارزين. خاصة بعد أن قدم عدة أفلام حققت إيرادات عالية، ومن أشهر أفلامه قلب الأسد.

سيرة محمد رمضان

يعد الفنان محمد رمضان من الفنانين المعروفين داخل الدول العربية وخارجها، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم والنسبة محمد رمضان محمود حجازي.

الاسم بالانجليزي محمد رمضان محمود حجازي.

الشهرة محمد رمضان.

الاسم التقني الأمير.

تاريخ الميلاد من مواليد 23 مايو 1988 م.

محل الميلاد من مواليد الجيزة بجمهورية مصر العربية.

الجنسية مصري.

الاقامة القاهرة / جمهورية مصر العربية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة الأولى غير معروف.

اسم الزوجة الثانية نسرين السيد عبد الفتاح.

عدد الأبناء حنين – علي – كنز.

المؤهل الدراسي بكالوريوس.

الما الأم جامعة عين شمس.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

اللغات الثانوية يجيد اللغة الإنجليزية.

المهنة ممثل ومغني.

سنوات العمل بدأ محمد رمضان حياته الفنية عام 2004 م حتى الوقت الحاضر.

سبب اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

انتشر اسم محمد رمضان في الساعات الماضية نتيجة اتهامه بالمثلية الجنسية بسبب فيديو إباحي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسب إلى الفنان محمد رمضان، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها بالمثلية الجنسية. حيث اتهم في السنوات السابقة بعد أن قدم أغنيته بام بام. رد الفنان على هذه الاتهامات عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام يؤكد انتمائه لوطنه ودينه والجيش الذي خدم فيه، ووجه رسالة لجمهوره يستنكر فيها هذه الاتهامات التي تم نشرها خلال السنوات الماضية. .

هل محمد رمضان شاذ

نفى الفنان محمد رمضان ما ينسب إليه من الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية بعد ظهور حملة جديدة ضده عندما نُشر مقطع فيديو منسوب إليه في عدة صحف ومجلات. من ينتسب إليه ويكتفي بقوله كفى لي الله، ونعم الثقة على مروجي هذه الشائعات. وعليه أكد محمد رمضان أن الفيديو الذي نشر ليس منسوبًا إليه، وإنما منسوب إلى شخص مشابه غنى معه في الساحل الشمالي “.

انستقرام محمد رمضان

يمتلك الفنان محمد رمضان حسابًا رسميًا عبر Instagram، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 20 مليون متابع، ويشارك فيديو له يرد على الاتهامات الأخيرة ضده، وكذلك مقاطع فيديو أثناء غنائه على خشبة المسرح و بعض أعماله التمثيلية الأخيرة، والفيديوهات التي تجمعه مع عائلته، يمكنكم متابعة الفنان محمد رمضان عبر حسابه على إنستجرام.

سبب اتهام محمد رمضان بالشذوذ ، يعتبر الفنان من أكثبر الفنانين داخل الوسط الفني في الجمهورية العربية المصري ، والذي لديه جمهور كبير داخل مصر وخارجها من المجتمع العربي ، واوضحنا لكم حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.