حل سؤال اي مما يلي يفسر سبب ارتفاع درجة حرارة سطح موكب الزهرة عن درجة حرارة سطح كوكب عطارد

حل سؤال اي مما يلي يفسر سبب ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الزهرة عن درجة حرارة سطح كوكب عطارد، يعتبر كوكب الزهرة أحد الكواكب المجموعة الشمسية، ويأتي ترتيبة الثاني في النظام الشمسي، كما ويعتبر كوكب الزهرة من أكثر الكواكب المشابهة لكوكب الأرض في الكثير من الخواص ولكن يوجد اختلاف في درجة الحرارة ويتميز بارتفاع درجة حرارته بشكل كبير مقارنة بالكواكب الاخرى .

تعريف كوكب الزهرة

يعد كوكب الزهرة أحد أبرز الكواكب في النظام الشمسي ويأتي ترتيبه الثاني على المجموعة الشمسية، حيث يدور حول الشمس تحول 108 كيلو متر، حيث هناك تشابه بين كوكب الزهرة وكوكب الأرض في التركيب والحجم، ولكن يختلف بدرجة الحرارة، حيث يتكون الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بعاز ثاتي اكسد الكربون، ويتميز ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الزهرة عن درجة حرارة سطح كوكب عطارد.

سبب ارتفاع درجة حرارة سطح موكب الزهرة

يتميز كوكب الزهرة بارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الزهرة، ويعود ذلك لموقعه وإدراره حول الشمس، حيث يتميز الغلاف الجوي الخاص بكوكب الزهرة بأنه سميك جدا ويحتوي على الكربون والذي يعمل على امتصاص درجة الحرارة بشكل كبير دون عملية التفريغ، مما يجعل طبقة السحاب فيه السميكة و الكثيفة، حيث يمتلك درجات الحرارة أعلى من كوكب عطارد.

ما مدى سخونة كوكب الزهرة

يعد كوكب الزهرة من أكثر الكواكب سخونة في النظام الشمسي، وذلك بسبب غلافة السميك جدا رغم ترتيبه الثاني على المجموعة الشمسية، والذي يعمل على الإحتباس الحراري مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بشكل واسع وكبير ويستنتنج بأن ما مدى سخونة كوكب الزهرة لان كوكب الزهرة مكوّن من أكاسيد الكربون يمنع خروج الحرارة منه.

يعود كوكب الزهرة من أبرز الكواكب التي تشبه كوكب الأرض، ويتميز بارتفاع درجة حرارته سبب ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الزهرة عن درجة حرارة سطح كوكب عطارد ويعود ذلك مكوّن من أكاسيد الكربون يمنع خروج الحرارة منه.