سبب ارتفاع نسب القبول في جامعه ام القري، جامعة أم القرى بدأت بفتح باب القبول والتسجيل في لمرحلة الأولى من مراحل القبول والتسجيل الجامعي للعام الف وأربع مائة وأربعة واربعين، في برنامجيها البكالوريوس والدبلوم، وكان ذلك ابتداء من يوم الثلاثاء من تاريخ العشرين من شهر ذي الحجة لعام الف وأربع مائة وأربعة واربعين هجرية ما يقابله في التاريخ الميلادي الفين واثنين وعشرين ميلادية، حيث بدأت جامعة أم القرى باستقبالها للطلبات جميعا واختيار التخصصات، ووضحت الجامعة أن باب التقديم سوف يبقى مفتوحا إلى تاريخ ثمانية وعشرين من شهر ذي الحجة ليوم الأربعاء من العام الهجري الف وأربع مائة وأربعة واربعين هجرية المقابل له بالعام الميلادي سبع وعشرين من شهر يوليو لعام الفين واثنان وعشرين ميلادية.

سبب ارتفاع نسب القبول في جامعه ام القري ويكيبيديا

حيث ان جامعة أم القرى قد قامت بالإعلان عن الانتهاء من المفاضلة الإلكترونية التي اقامتها بين كل الطلبة الذين قامو بالتقدم في جامعة أم القرى حيث يتم تأكيد الترشيح للذين تم قبولهم من بين المتقدمين، حيث قال الدكتور عامر بن عوض الزائدي أن جامعة أم القرى قد لاقت ارتفاع كبير في إعداد المتقدمين لبرنامج البكالوريوس في الجامعة هذا العام يصل إلى مائة واثنان وبالمائة، حيث ان الدكتور عامر بن عوض الزائدي هو يعتبر وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية،واضاف الدكتور عامر بن عوض الزائدي ايضا بأن هناك رغبة كبيرة في الانضمام بالكلية التطبيقية من قبل المتقدمين وأنه سوف يتم منح فرصة التسجيل في برامج التأهيل لهذا العام والدبلوم المدفوع قريبا.

نتائج الترشيح المبدئي

بسبب اقبال الطلبة الكبير للانضمام إلى التخصصات في جامعة أم القرى الجديدة، فإن الجامعة قد احصت عدد الطلبة من الأعداد المعتمدة وقد وصل إلى عشرون الف طالب وطالبة للعام الهجري الجديد الف وأربع مائة وأربعة واربعين هجرية.

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