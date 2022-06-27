سبب استبعاد أوباما من قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري

تضمنت قائمة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، والتي أعلنها فريرا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري، غياب يوسف إبراهيم أوباما لاعب الوسط المهاجم للفريق.

جاء غياب أوباما عن قائمة الزمالك لمواجهة كليوباترا سيراميك، بسبب إصابته في عضلة الجبهة خلال الدورة التدريبية الماضية، مما دفع الجهاز التدريبي إلى استبعاده من قائمة المباريات.

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قائمة فريق استعداده لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك مساء غد الثلاثاء، في اليوم الثالث والعشرين من الدوري الممتاز، الساعة التاسعة صباحا، على استاد القاهرة الدولي.

وكانت قائمة الزمالك لمواجهة السيراميك كالتالي

حراس المرمى محمد عوض وأستاذ عطية.

خطوط الدفاع محمود حمدي الونش، ومحمد طارق، وحسام عبد المجيد، وعبدالله جمعة، ومحمد حسام “بيسو”.

الوسط الإمام عاشور، إسلام جابر، محمد أشرف روقة، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق شكابالة، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو ​​، أشرف بن شرقي، سيف جعفر، سيد محمد عبد الله.

الهجوم يوسف أسامة وعمر السعيد وسيف الجزيري.