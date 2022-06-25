سبب استبعاد بيرسي تاو من مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الكادر الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، سبب غياب بيرسي تاو عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، غدا الأحد، في ربع نهائي كأس مصر للنسخة الماضية.

قال أبو عبلة إن بيرسي تاو خضع لفحص بالأشعة السينية أظهر أنه مصاب بتمزق في العضلة الأمامية وأنه بحاجة إلى فترة علاج تصل إلى شهر.

وكان بيرسي تاو قد اشتكى من إصابة أثناء مشاركته في جلسة تدريب الفريق التي أقيمت أمس استعدادًا لمباراة بيراميدز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بانون، عليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبرت وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكة ومحمد أشرف وزياد طارق.