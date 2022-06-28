سبب استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، التي أعلنها الفنان المصري هاني شاكر خلال مقابلة هاتفِيْة مع عمرو أديب على الهُواء مباشرة، مما أثار فضول الجماهِيْر المصرية لمعرفة السبب. للاستقالة فِيْقدم لكَمْ السطور التالية بسبب استقالة هاني شاكر من المهن فِيْ اتحاد الموسيقى.

من هُو هاني شاكر على

هاني شاكر مطرب مصري من مواليد 21 ديسمبر 1952 م، ويعتبر من أعظم المطربين فِيْ الوطن العربي وأحد أساطير الموسيقى المصرية والعربية، مما أكسبه لقب أمير الأغنية العربية. درس الموسيقى فِيْ المعهد العالي المصري للموسيقى، وشارك فِيْ برامج الموسيقى التلفزيونية فِيْ طفولته، وكان رئيسًا لاتحاد المهن الموسيقية المصرية، وأعلن استقالته مؤخرًا.

هاني شاكر يستقيل من نقابة المهن الموسيقية

فاجأ الفنان هاني شاكر الجمهُور العربي بإعلان استقالته من منصب نقيب مهنة الموسيقى، وأن هذا القرار لا رجوع فِيْه.

سبب استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان هاني شاكر استقالته من منصب نقابة محترفِيْ الموسيقى بسبب مشاجرات دارت بين مجلس محترفِيْ الموسيقى ومغني اسمه “سعيد الفنان”، وظهر ذلك خلال الفعاليات. مؤتمر صحفِيْ نظمه الاتحاد للاعلان عن منح بطاقة النقابة لمغني المهرجان حسن شاكوش حيث عارض. فنان بخصوص قرار الاتحاد بمنح هامر عضوا فِيْ الاتحاد وكان رد الاتحاد عليه

بعد أن عارض Artest عودة شاكوش إلى الاتحاد ومنحه كارنات عضوية الاتحاد، بدأ الأول فِيْ إلقاء اللوم على مجلس اتحاد الموسيقى المصري، مما أدى إلى تصعيد العديد من الصرخات وتحول إلى نزاعات غير مهنية، والتي انتهت بنقابة الموسيقى. نقابة المهن هاني شاكر يليها المطرب حسن شاكوش.

فِيْديو استقالة هاني شاكر

عقد نقابة المهنيين الموسيقيين أمس مؤتمرا صحفِيْا لإعلان حسن شاكوش عضوا فِيْ النقابة والاعتذار لقسم الإيقاع، لكن مسار المؤتمر تغير عندما عارض الفنان سعيد الأرتيست قرار النقابة بإعطاء حسن شاكوش فِيْ هذا. عضو، لكن الفنانة لم تكتف بالاعتراض، بل قررت الهجوم مباشرة فِيْ النقابة. “حتى وصلت المسألة إلى خلافات شفوية بينه وبين المجلس النقابي، حتى قرر النقيب هاني شاكر التقاعد، وتبعه حسن شاكوش، ويمكنكَمْ مشاهدة المؤتمر الصحفِيْ كاملاً من خلال الفِيْديو أدناه”.

هذه نهاية مقالنا، بعد أن أوضحنا سبب استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، كَمْا أظهرنا مقطع الفِيْديو الذي جعل هاني شاكر يقدم استقالته على الهُواء مباشرة للإعلامي عمرو أديب.