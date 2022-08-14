سبب اشتعال الحريق في كنيسة أبو سيفين ، لقد ذاع انتشار خبر من صباح يوم الاحد 4 أغسطس 2022 عبر العديد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في حين انتشر أيضاً عبر وسائل الإعلام المصرية المحلية حيث جاء مفاده عن اندلاع حريق داخل كنيسة بإمبابة بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية ، بما نتجة عنه وفاة بعض الضحايا ، وتحركت عدة سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحادث، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات ، تابعوا معنا .

حريق في كنيسة أبو سيفين في مصر

اندلع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة بجمهورية مصر العربية، صباح يوم الأحد 14 أغسطس 2022 م. وفور اندلاع الحريق تحركت عدة سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحادث، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. وتلقت السلطة المختصة، حيث تلقت غرفة الطوارئ بمحافظة الجيزة بلاغاً بحدوث حريق في كنيسة أبو سيفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعرض الحادث على النيابة للتحقيق في سبب الحريق.

سبب الحريق في كنيسة ابو سيفين

من خلال البحث تبين أن سبب الحريق كان ماس كهربائى لوحدات التكيف، حيث تم التحقيق الجنائى فور وقوع الحادث تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث محافظة الجيزة. جدير بالذكر أن هذه المعلومات لم تتأكد بعد من قبل مصادر رسمية، حيث تم رصدها وفق ما صدر عن عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وبلغ عدد ضحايا حريق الكنيسة اثنتين

وبحسب ما رصدته عدة وسائل إعلام مصرية محلية، فقد تبين حتى الآن مقتل 41 شخصًا جراء الحريق، وإصابة نحو 25 بينهم أطفال ونساء، وعدد من أعضاء الكنيسة من قساوسة وعاملين. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع قد تم السيطرة عليه بالكامل.

أسماء ضحايا حريق الكنيسة أو اثنين

ولم يتم الإعلان بشكل كامل عن أسماء ضحايا حريق الكنيسة أو اثنين، حيث قُتل 41 شخصًا بينهم 18 طفلاً و 11 رجلاً و 12 امرأة، إلى جانب إصابة 25 بجروح. ما تم الإعلان عنه حتى الآن هو كالتالي

ارنيا عاطف رمزي 34 عام.

ماجدة نبيه 61 عام.

ميرنا عاطف رمزي 25 عام.

مريم تامر وجيه 5 سنوات.

بارسينا تامر وجيه 5 سنوات.

مينا صالح فاخر 16 عام.

ميرنا عاطف مرسي 25 عام.

عبد المسيح بخيت 50 عاما.

عادل أيوب عمره 45 سنة.

نادية بطرس 45 سنة.

مهرايل باسم 5 سنوات.

يوسف باسم 5 سنوات.

Floptier باسم 4 سنوات.

ماري نعيم شاكر 28 عام.

مينا زكريا زكي.

مينا اشرف عزمى 3 سنوات.

فرج كمال فرج يبلغ من العمر 75 عاما.

كورليس نورماتا 5 سنوات.

رومان عزت 35 سنة.

ختام تامر وجيه 5 سنوات.

تصريحات رئيس الوزراء المصري

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا. كما شدد رسمياً على ضرورة معرفة سبب حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في أسرع وقت ممكن. كما تابع جهود الجهات المختلفة في تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والدعم الكامل لهم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

سبب اشتعال الحريق في كنيسة أبو سيفين ، والتي تقع بأحد أحياء إمبابة بمحافظة الجيزة بالجمهورية العربية مصر، صباح الأحد 14 أغسطس 2022 ، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذي وافتهم المانية نتجة الحريق .