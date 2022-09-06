سبب اعتزال محمد الترك السوشيال ميديا ، اعلن محمد الترك المنتج البحريني اعتزاله من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب المشكلة التي تعرض لها أثناء دخوله الى حفله لزوجته المغربية دنيا بطمه وعندما اصر على الدخول تم توقيفه واخراجه من الحفلة بالقوة، وهذا الامر جعل من المنتج البحريني محمد الترك يغضب غضبا شديدا على ما جرى ويعلن اعتزاله على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتزال محمد الترك السوشيال ميديا

كان محمد الترك البحريني قد قرر ان يعتزل السوشيال ميديا نهائيا أو لفترة طويله حتى لا يقع في اخطاء امام جمهوره او حتى ان يقع في عصبيه او ضيق فيتهمه الجمهور بشيء يزعجه، فقد قام بالإقلاع عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي اي اخطاء قد يقع فيها وخصوصًا بعد خبر انفصاله عن الفنانة دنيا بطمة.

انفصال محمد الترك عن دنيا بطمة

كان محمد الترك زوج الفنانه المغربيه والمغنيه دنيا بطمه وبعد انتشار الاخبار عن انفصالهم فقط قيل في بعض الصحف ان سبب عدم دخول محمد الترك الحفله كان بسبب زوجته السابقة دنيا بطمة التي جعلت الحراس يقفوا له ويخرجه من الحفلة ، ما جعل من المنتج البحريني محمد الترك يزعل من هذا الموقف ويقم بنشر على الانستغرام انه سيتوقف عن مواقع التواصل الاجتماعي.

طلاق دنيا بطمة

والجدير بالذكر ان محمد الترك قد نفى كل الاخبار التي تم نشرها بعد خبر الانفصال وهي انه سوف يقوم بطلاق زوجته الفنانه المغربية بعد الخيانة التي اتهم فيها، واكد انه لن يقوم بطلاق الفنانة دنيا بطمة حيث انه قال انه لا يفعل مثل هذه الافعال ابدا وانه يضع مخافة الله بين عينيه، ولن يجرؤ على خيانه زوجته دنيا بطمة.

سبب انفصال محمد الترك عن دنيا بطمة

بعد الانفصال محمد الترك عن زوجته دنيا بطمه فقد قام بنشر خبر ليطلب مسامحتها قائلا من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فقد اعتذر لزوجته السابقة بعد الانفصال حيث وصفت محمد الترك بانها ابنته وصديقته وزوجته التي وقفت معه في كثير من المواقف.

وعن السبب الرئيسي الاعتزال محمد الترك لمواقع السوشيال ميديا فقد كان اثر منعه من دخول حفلة زوجته اثناء تقديمها لحفل غنائي، ما جعل منه يخرج على وسائل المواقع التواصل الاجتماعي ويكتب خبرا انه لن يرجع الى موقع التواصل الاجتماعي مره اخرى